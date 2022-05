Home Hardware Anker 541: Neuer USB-C-Hub für das iPad (Pro) nun verfügbar

Aktuell wird der Zubehörmarkt regelrecht geflutet. Neben Satechi zeigt sich hier vor allem Anker sehr ambitioniert und bringt nun den neuen Anker 541 USB-C-Hub in den Handel und setzt die Schlagzahl der vergangenen Wochen fort.

Der neue Anker 541

Auch dieses Zubehör wurde von Anker im Rahmen der vergangenen CES 2022 in Las Vegas präsentiert und findet nun den Weg zu uns in den Handel. Der USB-C-Hub ins eine 6-in-1-Lösung und laut Hersteller für alle iPad-Modelle mit einem USB-C-Anschluss geeignet. Folgende Anschlüsse bietet der neue Hub an:

4k HDMI mit 60 Hz

USB-C mit 5 Gbps und 60 Watt PD

USB-A 3.0

3,5 mm Klinke

SD/microSD-Kartenslot UHS-1 mit 104 MB/s

Kommt in neuer Bauform

Der neue Anker 541 ist augenscheinlich der Nachfolger des PowerExpand 6-in-1 USB-C-Hub und präsentiert sich mit leicht veränderter Bauform. Das neue Modell ist im Gegensatz zum PowerExpand 6-in-1 nicht seitensynchron, sondern besitzt eine Vorder- und eine Rückseite mit unterschiedlich langen Gehäuse-Aussparungen am USB-C-Stecker. Dadurch ließ sich der Vorgänger nicht am iPad Pro 12,9″ verwenden – diesen Mangel behebt der Anker 541 nun.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Anker 541 ist mit Space Grau und Silber in zwei Farben erhältlich und geht mit einer UVP von 59,99€ in den Handel. Damit ist er gute zehn Euro teurer also sein Vorgänger, dieser ging damals mit knapp 48€ an den Start.

