Weg: iPod Touch-Seiten werden von Apple offline genommen

Das war es dann endgültig, zumindest bei Apple: Der iPod Touch ist von der Website verschwunden, nachdem das letzte Modell nach dem offiziellen Verkaufsstopp recht schnell ausverkauft war. In den USA gibt es noch Restbestände, auch bei Amazon ist der iPod Touch noch zu kriegen.

Apple wickelt den iPod Touch jetzt auch auf der Website ab: Vor einigen Wochen hatte das Unternehmen offiziell den Verkaufsschluss für den aktuellen iPod Touch der sieben Generation bekannt gegeben, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. Es hieß, im weiteren Verlauf würden noch verbliebene Restbestände abverkauft.

In Deutschland waren diese auch relativ schnell vergriffen. Nun hat Apple die Produktseiten zum iPod Touch offline genommen.



Restbestände gibt es noch bei Amazon

In den USA ist dieser Schritt noch nicht erfolgt, dort sind noch einige verbliebene Einheiten erhältlich. Auch gibt es den iPod touch noch bei Amazon.

Apple hatte den ersten iPod im Jahr 2001 auf den Markt gebracht, er wurde mit dem Versprechen, 1.000 Songs in die Tasche zu bringen, vermarktet. In 20 Jahren erblickten eine Menge Modelle in verschiedensten Varianten und Größen das Licht der Welt. Lest hierzu auch unseren iPod-Nachruf.

Wie aus entsprechenden Kommentaren hervorgeht, befinden sich bei einigen wenigen Nutzern noch heute diverse iPod-Modelle in Gebrauch.

