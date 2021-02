Home Daybreak Apple Corona-Test mit Apple Watch? | buntes iPhone Fold? | Apple Car aus Japan? – Daybreak Apple

Corona-Test mit Apple Watch? | buntes iPhone Fold? | Apple Car aus Japan? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Können wir unseren Corona-Schnelltest bald mit der Apple Watch machen? Das war ja mein News-Highlight des letzten Tages, zugegeben. Wir hatten aber natürlich noch mehr, über das wir zu berichten hatten, darum: Dran bleiben!



Das Ergebnis eines Corona-Tests erhält man innerhalb von 24 Stunden, unter optimalen Bedingungen, manchmal dauert es leider auch deutlich länger. Schnelltests gehen naturgemäß schneller, doch auch hier stoßen wir auf praktische Probleme, das fängt bei der Beschaffung an. Können wir also in Zukunft mit der Apple Watch einen Corona-Test machen? Einige Forscher kamen hierzu zu ermutigenden Resultaten, mehr dazu hier.

Neue Apple Car-Anwärter gesichtet

Wer das Apple Car baut, ist nach wie vor nicht bekannt. Zumindest aber sahen wir zuletzt einen Bewerber, der sich über eine Zusammenarbeit freuen würde, hier mehr dazu. Apple könnte mit einem eigenen Auto aber frühestens 2024 auf die Straße – wenn überhaupt.

Das bunte iPhone Fold

Über ein iPhone Fold, ein Exemplar zum Falten also, wurde schon sattsam spekuliert. Wie sieht es aber aus? Der bekannte Leaker Jon Prosser meldet sich zu diesem obskuren Thema mal wieder mit obskuren Einlassungen. So viel sei gesagt: Es soll bunt werden.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Die Corona-Warn-App kann ab sofort auch auf einem älteren iPhone genutzt werden. Apple hatte die Voraussetzungen hierfür schon längst geschaffen, doch die Entwickler von SAP und Telekom brauchten ihre Zeit, die App auch iOS 12-fit zu machen, das ist nun geschehen. Auch wurde die App an der ein- oder anderen Stelle nachgeschärft.

Apple Maps soll besser werden.

Apple versucht schon seit Jahren, Apple Maps zu einer schärferen Konkurrenz zu Google Maps und anderen Navi-Lösungen zu machen, mit durchaus übersichtlichem Erfolg. Eine neue Runde Features könnte mit iOS 14.5 kommen, hier lest ihr mehr.

Apples autonome Autos sind nicht die Weltspitze.

Leider nicht! Bis ein autonomes Auto mit Apfel und Zulassung Fahrgäste sicher von Köln nach Bonn fährt… nun, schaut man sich diese Unterlagen an, die die kalifornische Verkehrsbehörde unlängst veröffentlicht hat, sollte man nicht ungeduldig sein.

Micro-OLEDs könnten das nächste ganz kleine Ding sein.

Zumindest in der Apple-AR-Brille könnten sie zunächst zum Einsatz kommen. Sie sind ultraflach- und leicht und gerade daher für diesen Zweck besonders gut geeignet, mehr dazu hier.

Damit entlasse ich euch in einen wunderschön trostlosen Donnerstag im #Flockdown.

