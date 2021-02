Home Apple Waymo und GM weit vorn: Apples langer Weg zum autonomen Auto

Apple hat die Arbeit an seinen Skills für autonomes Fahren im letzten Jahr intensiviert, das passt zur aktuellen Apple Car-Spekulationsdynamik. Aber auch wenn man in Cupertino seine Bemühungen intensiviert hat, an der Spitze spielt Apple zumindest in diesem Bereich dennoch nicht mit.

Ein autonomes Apple Car wird eine absolute Highend-Softwarelösung brauchen, um eine Zulassung für die Straßen dieser Welt zu erhalten. Bekanntermaßen arbeitet Apple auch schon seit Jahren an eigenen Lösungen, hierfür bringt man umgerüstete SUVs zum Einsatz. Diese Fahrzeuge drehen seit 2017 ihre Runden vorwiegend auf Straßen in Kalifornien. Ein Sicherheitsfahrer muss immer im Fahrzeug sein, das ist auch nötig, denn auch im letzten Jahr musste das Steuer in 130 Situationen vom anwesenden Fahrer übernommen werden, das geht aus Unterlagen der kalifornischen Verkehrsverwaltung hervor, die die Informationen über die autonomen Fahrten auf den Straßen des Staates sammelt.

Apple hat noch viel zu tun

Die Entwicklungsgeschichte von Apples Autoprojekt ist schwer nachzuzeichnen, gelegentlich kommt ein Eindruck einer gewissen Unstrukturiertheit auf. Zwischen Ende 2019 und Ende 2020 legten die Autos von Apple rund 30.000 km zurück, deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum, da wurden nur 12.000 km gefahren. 2017 indes fuhr Apple deutlich mehr als im letzten Jahr.

So oder so, Apple liegt sowohl quantitativ, wie qualitativ nicht vorn: Die GM-Tochter Cruise sowie auch die Google-Tochter Waymo fuhren Millionen km im letzten Jahr, derweil ihre Sicherheitsfahrer dramatisch weniger oft eingreifen mussten. Bei GM war das nur in 27 Situationen nötig.

Der Weg bis zu einem vollständig autonomen Apple Car, das scheinen diese Daten zu zeigen, wird noch weit und steinig sein.

