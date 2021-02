Home Apps Für iPhone 5s und iPhone 6: Corona-Warn-App bekommt iOS 12-Support

Für iPhone 5s und iPhone 6: Corona-Warn-App bekommt iOS 12-Support

Die Corona-Warn-App hat ihr bereits angekündigtes Update erhalten. Mit dieser Aktualisierung kommt nun auch die Unterstützung für iOS 12. Konkret profitieren davon das alte iPhone 5s und das iPhone 6 / iPhone 6 Plus, das sich jahrelang extrem gut verkauft hatte.

Das RKI hat ein weiteres Update für die Corona-Warn-App veröffentlicht. Für iOS steht die App nun in der Version 1.12.1 zur Verfügung. Mit der bereits erwarteten Aktualisierung vom 10. Februar ergänzen die Entwickler von SAP und Deutscher Telekom die Unterstützung für ältere iPhones, die sie bereits zuvor angekündigt hatten, Apfelpage.de berichtete.

Die Corona-Warn-App läuft jetzt auch auf dem iPhone 5s und iPhone 6

Apple-Nutzer mit älteren iPhones, die nicht mehr die aktuellen iOS-Versionen nutzen können, können nun auch die Corona-Warn-App verwenden. Die Version 1.12.1 ergänzt die Unterstützung für iOS 12.

Davon profitieren etwa das iPhone 5s von 2013 und das iPhone 6 und iPhone 6 Plus. Diese 2014 vorgestellten Modelle entwickelten sich zum Renner, kein iPhone bis zum iPhone 12 verkauften sich in den Folgejahren ähnlich gut, entsprechend wichtig war, dass diese Modelle noch die Unterstützung für die Corona-Warn-App erhielten.

Weiterhin wurden Präzisierungen im Kontakttagebuch ergänzt.

Die Entwickler schreiben zum Update:

Mit diesem Update stellen wir Ihnen Fehlerbehebungen und Anpassungen in den App-Texten zur Verfügung. Darüber hinaus stehen Ihnen die folgenden neuen Funktionen zur Verfügung:

– Die App unterstützt nun auch Smartphones mit iOS-Version 12.5.

– Nach einem Update zeigt Ihnen die App eine Übersicht der neu hinzugekommenen Funktionen an. Diese Information finden Sie auch unter App-Informationen -> Neue Funktionen.

– Im Kontakt-Tagebuch erhalten Sie nun für die letzten 15 Tage die Information, ob Ihr Risiko-Status an diesem Tag erhöht oder niedrig war. Für Tage ohne Risiko-Begegnungen zeigt das Kontakt-Tagebuch keinen Risiko-Status an.

– Wenn Sie auf Ihrem Smartphone eine iOS Version zwischen 13.0 und 13.6 installiert haben, erhalten Sie beim Start der App die Information, dass Sie die neueste iOS-Version installieren müssen, um die App nutzen zu können.

Die Corona-Warn-App (Affiliate-Link) wurde inzwischen von mehr als 27 Millionen Bundesbürgern installiert.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!