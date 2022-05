Home Daybreak Apple Beta für iOS 16 kommt später? | Ein wasserbeständigeres iPhone? | Sonos Sub mini – Daybreak Apple

Guten Morgen, liebe Apfelpage-Leser! Ihr freut euch schon auf iOS 16? Leider scheint es so, als müsse man auf die Public Beta in diesem Jahr länger warten. Außerdem forscht Apple an einem wasserbeständigeren iPhone und es wurde ein Sonos Sub mini geleakt. Die News-Zusammenfassung zum Start in den Tag.

iOS 16 Public Beta 1 soll sich verspäten

In nicht einmal mehr einem Monat werden iOS und iPadOS 16 vorgestellt. Wie das üblich ist, erhalten zuerst angemeldete Entwickler Zugriff auf die Vorversionen, während die Public Beta einige Wochen später erscheint. In den letzten Jahren kam diese immer zeitgleich mit der zweiten Developer-Beta noch im Juni heraus. In diesem Jahr soll sie sich verspäten, sodass die Verteilung wahrscheinlich zeitgleich mit der dritten Entwickler-Testversion startet. Grund dafür sind wohl mehrere Fehler im Betriebssystem.

Patent: Ein wasserbeständigeres iPhone

iPhones sind in der Theorie zwar wasserdicht, doch wenn man es in der Realität zu weit treibt, kann das Smartphone dennoch Schäden davontragen. Diese sind noch dazu keine Garantieschäden, eine kostenlose Reparatur oder einen Gratis-Umtausch gibt es in der Regel also nicht. Apple reichte nun ein Patent ein, wodurch die Geräte in Zukunft etwas robuster sein könnten. Diesem zufolge soll unter anderem Metall statt Kunststoff herangezogen werden, wodurch Geräte weniger anfällig bei äußeren Druckveränderungen sind.

Sonos Sub mini geleakt

Sonos erweitert sein Sortiment nach und nach mit Einsteiger-Produkten, wie zuletzt mit der Soundbar Ray. Ein Sonos-Lautsprecher, der bislang ausschließlich im höheren Preisbereich angesiedelt ist, ist der Sub. Das könnte sich aber bald ändern, denn mit dem Sonos Sub mini soll eine abgespecktere und preiswertere Variante des Subwoofers auf den Markt kommen. Sieht man sich die schematische Zeichnung an, ähnelt dieser wohl sehr dem Sonos Move. Ein Launch könnte spätestens bis September erfolgen.

Kurz notiert

App-Abos können ohne Zustimmung teurer werden

Apple informierte Entwickler darüber, dass sie Abo-Preise ab sofort ohne Zustimmung der Kunden erhöhen können. Allerdings geht das nicht öfters als einmal pro Jahr und es gibt ein bestimmtes Limit.

WhatsApp-Gruppen bald unauffällig verlassen

Verlässt man aktuell eine WhatsApp-Gruppe, ist das für alle Teilnehmer als kleine Notiz sichtbar. Nun ist ein Feature in Arbeit, welches diese Status-Meldung verbergen soll.

Trailer zur dritten Staffel von „For All Mankind“

Ab dem 10. Juni wird die dritte Staffel von „For All Mankind“ auf Apple TV+ zu sehen sein. Nach einem kleinen Teaser veröffentlichte Apple nun den ersten Trailer.

Das war es wieder einmal mit den spannendsten News. Wir wünschen euch einen schönen Tag!

