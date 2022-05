Home iCloud / Services „For All Mankind“: Trailer zur dritten Staffel ist auf Apple TV+ verfügbar

„For All Mankind“: Trailer zur dritten Staffel ist auf Apple TV+ verfügbar

2019 startete Apple TV+ und zu den ersten Serien gehörte neben „The Morning Show“ auch die Serie „For All Mankind“. Die verfolgt einen interessanten Ansatz, dreht sie doch das Wettrennen zum Mond um. Nun startet in Kürze bereits die dritte Staffel und der offizielle Trailer ist nun verfügbar.

Trailer zur dritten Staffel ist verfügbar

Bei der Serie „For All Mankind“ hat die Sowjetunion das Wettrennen zum Mond gewonnen, was die Amerikaner zutiefst schockte. Die NASA erhöht massiv die Ausgaben und so kommt es, dass beide Nationen eine dauerhafte Basis auf dem Erdtrabanten aufbauen. Mit der dritten Staffel gibt es einen kleinen Zeitsprung in die 1990er Jahre und das Wettrennen weitet sich auf den Mars aus.

Der Trailer ist auf jeden Fall ansprechend und man sollte der Serie durchaus eine Chance geben.

Premiere am 10. Juni

Die erste Folge der dritten Staffel wird auf Apple TV+ am 10. Juni bereitgestellt, danach gibt es eine wöchentliche Ausstrahlung. Apple TV+ lässt sich dabei über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 4,99 Euro pro Monat der mit Abstand günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

