Apple Music 1: Harry Styles im Interview

Harry Styles war vor kurzem bei Apple Music 1 zu Gast. In einem Interview mit Zane Lowe sprach er über die Entstehung seines dritten Studioalbums „Harry’s House“, das diesen Freitag erscheinen wird. Zudem berichtete er darüber, wie die Pandemie sein Leben veränderte und wie wichtig es sei, Zeit zu dafür zu finden, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen.

Laut einer Pressemitteilung von Apple Music erklärte Harry Styles im Interview mit Zane Lowe zunächst, was ihm an seinem neuen Album am meisten gefalle: Obwohl es sich stark von seinem vorherigen Album unterscheide, sei es mit derselben Intention entstanden. Dabei sei es als Künstler stets wichtig, das zu kreieren, worauf man Lust habe. Man sollte nie seine Stilrichtung ändern, wenn man nicht vollkommen dahinterstehe.

Sein neues Album trage den Titel „Harry’s House“, da es einen normalen Tag in seinem Leben widerspiegele. An einem gewöhnlichen Tag befände er sich in seinem Haus und spiele alle möglichen Arten von Songs, wie beispielsweise fröhliche oder traurige Songs. Wichtig dabei sei, dass seine Fans ihn zwar bei ihm zu Hause „besuchen“ könnten, er entscheide jedoch, welche Art von Musik gespielt werde.

Pandemie habe sein Leben positiv verändert

Bereits bevor der Pandemie habe er sich darüber Gedanken gemacht, wie sein Leben nach dem Ende seiner musikalischen Karriere aussehen würde. Schließlich kam die Pandemie, in der er seinem Beruf nicht nachgehen konnte und daher bereits einen Blick in das Leben nach dieser Zeit werfen konnte. Dies habe ihm jedoch viel Zeit für Selbstreflexion verschafft.

Dies habe ihm letztlich gezeigt, wie wichtig eine gesunde Work/Life-Balance sei. Schließlich habe er aufgrund seines Berufes beispielsweise oftmals nicht genug Zeit mit seiner Familie und seinen Freunden verbringen können. Zugleich sei es wichtig, Zeit zu haben, sich selbst besser kennenzulernen.

