Home Apps WhatsApp erlaubt bald lautloses Verlassen von Gruppen

WhatsApp erlaubt bald lautloses Verlassen von Gruppen

WhatsApp arbeitet an einer neuen Funktion für Gruppen. Diese ermöglicht es Nutzern, eine Gruppe still zu verlassen, also ohne, dass dies allen anderen Teilnehmern angezeigt wird. Das kann dazu beitragen, den Fluss der Unterhaltungeng weniger zu stören.

WhatsApp arbeitet derzeit offenbar daran, die Funktionalität von Gruppenunterhaltungen mit zusätzlichen Features zu erweitern. Diese beinhalten in Zukunft wohl auch die Möglichkeit, Gruppen zu verlassen, ohne dass dies allen anderen Teilnehmern angezeigt wird.



Welchen Messenger nutzt du vorwiegend?

Derzeit erscheint jeder Abgang und auch jeder Neuzugang in einer Gruppe in der Liste der Nachrichten. Da Gruppen aktuell bis zu 256 Teilnehmer haben können, kann das bei häufigen Zu- und Abgängen unter Umständen den Lesefluss erschweren, das hat nun wohl auch WhatsApp erkannt.

Nur noch der Administrator bekommt Bescheid

Eine Neuerung, die zuletzt in einer Beta von WhatsApp zu sehen war, ermöglicht es, eine Gruppe zu verlassen, ohne dass das allen angezeigt wird. Lediglich der Administrator würde über den Abgang informiert werden, wie aus einem entsprechenden Dialog zu entnehmen ist.

Wann die neue Funktion für alle Nutzer verfügbar ist, ist noch nicht klar. Auch weitere neue Funktionen für Gruppen befinden sich aktuell noch in der Erprobung. So sollen etwa Umfragen in Gruppen eingeführt werden, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. Aber auch die Einführung dieser Funktion wird wohl noch einige Zeit auf sich warten lassen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!