Sonos Sub mini geleakt: neuer, kleiner Lautsprecher soll kommen

Die Sonos Ray war ein offenes Geheimnis, nun kündigt sich das nächste Produkt von Sonos an. Dabei soll es sich um einen kleinen Subwoofer handeln, passend zur neuen Soundbar.

Sonos Sub Mini

Es zeichnet sich ein Trend ab, bei dem Sonos abgespeckte Versionen seiner Produkte zu günstigeren Preisen anbietet. Dieser Trend wurde mit dem Sonos One SL eingeleitet und soll mit dem Sonos Sub Mini seinen vorläufigen Höhepunkt erreichen. Dies berichtet das US-Magazin The Verge. Glaubt man der Schemazeichnung, hat sich Sonos für eine zylindrische Form entschieden, die dem Sonos Move verblüffend ähnlich sieht. Die Aussparung in der Mitte deuten darauf hin, dass Sonos auch hier zwei gegenüberliegende Tieftöner einsetzt. Ein Sonos Sub Mini wäre zudem die ideale Ergänzung, kaum einer wird sich bei einer Soundbar für 299€ einen Subwoofer für fast 700€ zulegen wollen. Fügt man bei Sonos einen Subwoofer zu einer Soundbar hinzu, trennt das System automatisch die Frequenzen auf: Die tiefen Töne werden vom Sub übernommen, während sich die Soundbar um die Mitten und Höhen kümmert.

Möglicher Marktstart

Offen bleibt der Marktstart sowie die übliche Ausstattung. Müssten wir raten, tippen wir auf einen Verkaufsstart innerhalb der kommenden Wochen, spätestens aber zum September. Grund dafür, das Geschäftsjahr für Sonos endet zum 30. September eines Jahres.

