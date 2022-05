Home Apps Abos im App Store können jetzt ohne Zustimmung teurer werden

Abos sind schon jetzt eine der ergiebigsten Einnahmequellen von App Store und Entwicklern. Diese können in Zukunft die Abo-Preise erhöhen, ohne dass der Nutzer zustimmen muss. Immerhin, eine Information über die steigenden Kosten soll er noch bekommen.

Die Inflation wächst immer weiter und passend zu dieser Entwicklung, sollen auch die Entwickler mehr an den Kunden verdienen können. Hierzu ist es in Zukunft möglich, dass der Anbieter eines Abos seine Abokosten hoch setzen kann, ohne dass der Nutzer über einen Button zustimmen muss, das erklärte Apple zuletzt in einer Mitteilung an die Entwickler.

Experimentiert hatte man mit dieser Möglichkeit schon länger, nun wird sie bald eingeführt. Immerhin gibt es aber auch einige Einschränkungen.

Abos dürfen nicht grenzenlos teuer werden

Die Kosten für ein Abo dürfen laut Apple nicht mehr als einmal im Jahr hoch gesetzt werden, sie dürfen ferner nicht um mehr als fünf Dollar oder 50% des monatlichen Preises betragen. zudem darf ein Abo nach der Änderung nicht mehr als 50% des Jahrespreises kosten.

Apple führt weiter aus, dass die Kunden nach wie vor per E-Mail, Push-nachricht und In-App-Mitteilung über die Preiserhöhung informiert werden. Auch werde Apple seinen Kunden weiterhin aufzeigen, wie Abos im App Store verwaltet und gekündigt werden könnten.

Deutlich ist aber zumindest die Intention, den Entwicklern – und also auch sich selbst – höhere Einnahmen zu verschaffen. Wie viele Entwickler von der neuen Möglichkeit Gebrauch machen werden und in welchem Ausmaß, das muss noch abgewartet werden.

