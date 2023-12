Home Apple Besserer Diebstahlschutz | bessere Regulierung | bessere Reparatur – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple hat eine neue, ziemlich krasse Sicherheitsebene eingeführt. Sie ist für Leute, deren iPhones ständig geklaut werden – oder die das befürchten – oder die Berufsgeheimnisträger sind. Zugegeben, das wirkt schon ziemlich professionell. – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple bietet Kunden in Zukunft noch eine weitere Möglichkeit, ihr iPhone abzusichern und zwar gegen Diebstahl. Dabei geht es weniger um die Hardware, mehr um die Inhalte, den Zugang zu der eigenen digitalen Identität. Die neuen Möglichkeiten, für mehr Sicherheit zu sorgen, sind schon recht eindrucksvoll, hier dazu mehr.

Apple soll schärfer reguliert werden

Ich verstehe einfach nicht, wie sehr manche Menschen daran glauben, dass Apple ein guter wirtschaftlicher Partner sein könnte.

Ist es, weil man gern daran glauben möchte, dass irgendjemand nicht wie Google ist – oder wie Meta? Tatsache ist, Apple nutzt sein iOS-Monopol schamlos aus und es hat seinen guten Grund, dass Unternehmen wie Spotify das nicht mehr hinnehmen möchten. Die EU sieht das wohl ähnlich, hier lest ihr mehr.

Apple lässt mehr reparieren

Apple hat sein Self Service-Programm ausgeweitet. Nun können Nutzer noch weitere Geräte in eigener Regie reparieren, welche das sind, dazu lest ihr hier mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple TV+ ist immer für internationale Auszeichnungen gut. Der Streamingdienst von Apple ist für eine ganze Reihe internationaler Auszeichnungen nominiert, hier die Infos.

Threema wurde aktualisiert.

Der auf Sicherheit getrimmte Messenger Threema wurde aktualisiert. Der Krypto-Messenger kann mit einigen Verbesserungen am iPhone aufwarten, hier dazu mehr.

Und welche sind die beliebtesten Apps des Jahres?

Welche Apps waren denn nun die beliebtesten Apps auf dem iPhone? Apple hat seinen App-Jahresrückblick vorgelegt und hier seht ihr, was besonders angesagt war.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den vorletzten Tag der Woche wünschen.

-----

