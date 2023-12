Home Apple iPhone 15 und M2-Macs: Apple weitet Self Service-Reparatur aus

Apple hat das Self Service-Reparaturprogramm erweitert. Es deckt jetzt auch das iPhone 15 und einige weitere Macs in Europa ab. Schon seit einiger Zeit ist es möglich, einige Apple-Geräte in Eigenregie zu reparieren. Wie sinnvoll das unter Apples Bedingungen ist, muss jeder Nutzer für sich selbst entscheiden.

Apple weitet das Self Service-Programm in Europa aus. Hierbei wird es fachkundigen Nutzern ermöglicht, ihre Geräte selbst zu reparieren, zumindest in einigen Schadensfällen. Abgedeckt sind etwa Displayschäden oder der Batterieaustausch.

Nun auch neue iPhones und Macs mit dabei

Apple erklärte heute, nun auch die eigenständige Reparatur von iPhone 15-Modellen zu ermöglichen. Darüber hinaus können Nutzer jetzt auch die neuen M2-Macs selbst reparieren, darunter das neue MacBook Pro, das MacBook Air 15 Zoll, den Mac mini und den Mac Studio.

Anleitungen und Ersatzteile von Apple

Die Nutzer erhalten für die Reparatur alle Original-Ersatzteile und auch die Dokumentationen von Apple, die Komponenten müssen gekauft, die Werkzeuge geliehen werden – was nicht ganz billig ist und der Nutzer sollte die Verleihfristen tunlichst nicht überschreiten. Andernfalls wird ein Kauf zu stolzen Preisen Pflicht.

Vor diesem Hintergrund ist eine Reparatur in Eigenregie für viele Nutzer sicher nicht interessant. Diese ist jetzt laut Apple in 24 weiteren europäischen Ländern verfügbar, darunter Kroatien, Dänemark, Griechenland, die Niederlande, Portugal und die Schweiz.

Das Programm wird insgesamt in 33 Ländern und 24 Sprachen angeboten.

