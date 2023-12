Home iCloud / Services Apple TV+ sichert sich 16x Nominierungen für die Golden Globes 2024 – „Killers of the Flower Moon“ allein siebenmal nominiert

Ihr kennt den Fakt schon, da wir in bereits diverse Male erwähnt haben – Apple TV+ hat mit seinen Inhalten seit seinem Start im Jahr 2019 weit über 400 Auszeichnungen gewinnen können. Dabei sind es auch die wirklich wichtigen Preise und demnächst könnten weitere Auszeichnungen dazukommen.

Apple TV+ ist 16x für die Golden Globes 2024 nominiert

Nach den Oscars gelten in Hollywood die Golden Globe als der wichtigste Award und ist gewissermassen der Lackmustest: Wer hier in den entscheidenden Kategorien gewinnt, hat beste Chancen bei den darauffolgenden Oscars. Im Fall von Apple TV+ darf sich der Film „Killers of the Flore Moon“ beweisen, der Streifen wurde gleich siebenmal nominiert. Anbei einmal die gesamte Auflistung der Nominierungen von Apple TV+:

Killers of the Flower Moon

Best Motion Picture

Best Director, Motion Picture — Martin Scorsese

Best Performance by an Actress in a Motion Picture, Drama — Lily Gladstone

Best Performance by an Actor in a Motion Picture, Drama — Leonardo DiCaprio

Best Performance by an Actor in a Supporting Role in any Motion Picture — Robert De Niro

Best Screenplay, Motion Picture — Eric Roth, Martin Scorsese

Best Original Score, Motion Picture — Robbie Robertson

Ted Lasso

Best Television Series, Musical or Comedy

Best Performance by an Actor in a Television Series, Musical or Comedy — Jason Sudeikis

Best Performance by an Actress in a Supporting Role on Television — Hannah Waddingham

The Morning Show

Best Television Series, Drama

Best Performance by an Actor in a Supporting Role on Television — Billy Crudup

Lessons in Chemistry

Best Limited Series, Anthology Series or a Motion Picture Made for Television

Best Performance by an Actress in a Limited Series, Anthology Series or a Motion Picture Made for Television — Brie Larson

Shrinking

Best Performance by an Actor in a Television Series, Musical or Comedy — Jason Segel

Slow Horses

Best Performance by an Actor in a Television Series, Drama — Gary Oldman

Verliehen werden die Golden Globe bereits am 07. Januar 2024 im Beverly Hilton in Los Angeles.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

