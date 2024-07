Home Gerüchte Bericht: Apple will dieses Jahr 90 Millionen iPhone 16 verkaufen

Bericht: Apple will dieses Jahr 90 Millionen iPhone 16 verkaufen

In ziemlich genau zwei Monaten wird Apple aller Voraussicht nach die neuen iPhones vorstellen. Wie im letzten Jahr werden auch beim iPhone 16 vier Modelle erwartet. Das iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max sollen sich dabei besonders gut verkaufen.

Ein Bericht von Bloomberg geht nach neuesten Informationen davon aus, dass Apple noch in diesem Jahr 90 Millionen Einheiten der 16er-Reihe des iPhone verkaufen will. Das wäre ein Plus von zehn Prozent im Vergleich zu einem recht holprigen Endspurt des vergangenen Jahres. Die Gründe dafür sind naheliegend.

Apple Intelligence soll Super-Zyklus ausrufen

Mit iOS 18 steigt Apple endgültig ins KI-Game ein und Apple Intelligence klingt vielversprechend. Das einzige Manko: Um AI im vollen Umfang nutzen zu können, setzt Apple intern wohl mindestens 8GB Arbeitsspeicher voraus. Die dazu fähigen Geräte beschränken sich damit auf iPad- und Mac-Seite auf Modelle mit M-Prozessoren. Von den bisherigen iPhones soll lediglich das iPhone 15 Pro in der Lage sein, Apple Intelligence zu verarbeiten.

Gerüchten nach will Apple auch das Basis-iPhone 16 mit genügend Power ausstatten, was bei vielen Kunden zu einem Update-Wunsch führen könnte. Auch wenn Apple Intelligence vorerst nur in den USA eine Rolle spielen wird, könnte das iPhone 16 durchaus zum Verkaufsschlager werden. Bereits Anfang Juli berichtete Apfelpage, dass Apple deutlich mehr Chips als ursprünglich geplant bestellt haben soll.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.