Bei Eröffnung schon veraltet? TSMC will zweite Chipfabrik in Arizona bauen

TSMC baut wohl eine weitere Fabrik in Arizona: Diese soll die modernsten Fertigungsverfahren nutzen, zumindest mit Blick auf heute. Bis sie allerdings eröffnet ist, dürfte dies schon wieder überholt sein. Apples Tim Cook hatte vor kurzem angekündigt, bald Chips für iPhone und Mac aus den USA beziehen zu wollen.

Die miniaturisierten Hochleistungschips, die moderne Smartphones und Computer antreiben, werden mehrheitlich in Asien hergestellt. Zwar betreibt etwa Intel auch Anlagen in westlichen Ländern, doch für iPhone und Co. entstehen die mobilen Prozessoren derzeit vorwiegend in China oder Taiwan. Apples CEO Tim Cook hatte vor kurzem mit Äußerungen für Aufmerksamkeit gesorgt, wonach Apple schon in wenigen Jahren damit beginnen wolle, Chips für iPhone und Mac aus den USA zu beziehen, Apfelpage.de berichtete.

Allerdings deckte wenig später eine fundierte Analyse von Bloomberg auf, wie unrealistisch diese Ankündigung ist, wie ihr hier nachlesen könnt. Bestenfalls eine PR-Maßnahme sei dieser Plan, so die Einschätzung.

Noch eine Chipfabrik in Arizona geplant

Ob nun eine oder zwei Fabriken im US-Staat Arizona gebaut werden, spiele kaum eine Rolle, hieß es. Bislang war nur von einer Fabrik definitiv bekannt, dass und wann sie den Betrieb aufnehmen wird. Nun deutet sich immerhin der Bau einer weiteren Anlage an.

Das WSJ zitiert Quellen, die mit den Vorgängen vertraut sind, wonach TSMC plane, in dem Bundesstaat nördlich von Phoenix eine weitere Fabrik für mehrere Milliarden Dollar errichten zu wollen. Diese soll den heute modernsten Fertigungsprozess 3nm nutzen. Der dürfte allerdings zu dem Zeitpunkt, wenn die Anlage die Arbeit aufnimmt, bereits überholt sein, dann wird Apple wahrscheinlich Chips im 2nm-Prozess fordern. Somit dürfte Apples Wunsch, in absehbarer Zeit unabhängig von asiatischen Chiplieferungen zu sein, bis auf weiteres eine Wunschvorstellung bleiben, zumal die Fabriken in Arizona zwar auf amerikanischem Boden stehen, dennoch aber vom taiwanischen TSMC-Konzern betrieben werden.

