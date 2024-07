Home Daybreak Apple Bald kommt das iPhone Pro Max Ultra | Hollywood hilft Apple TV+ | Apple Music Classical bringt Charts – Daybreak Apple

Bald kommt das iPhone Pro Max Ultra | Hollywood hilft Apple TV+ | Apple Music Classical bringt Charts – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen!

Das wäre schon ein Ding! Das Super-Top-Highend-iPhone soll noch ein Noch-mehr-Top-Modell oben drauf gesetzt bekommen und zwar im iPhone 17-Lineup, genannt iPhone 17 Slim. Es wäre zwar kleiner als das iPhone 17 Pro Max, dafür aber teurer.

Und ach ja, was könnte dieses Trans-Premium-Modell dann alles noch besser? Tja, das ist noch nicht ganz raus.

Willkommen zur Übersicht am Morgen!

Nun, gleich vorweg: Das sind vorerst nur Leaks und dafür noch welche, eine recht weit entfernte Zukunft betreffend, allzu punktgenau sind sie vielleicht noch nicht, man muss allerdings fairerweise auch sagen, dass sie von Leakern und Analysten kommen, die in der Vergangenheit schon verflucht oft ziemlich dicht an der Wahrheit lagen. Und Fakt ist auch, dass es sehr zu Apples Strategie der letzten Jahre passen würde, dem Highend-Top-Flaggschiff noch ein Top-Top-Modell drüber zu setzen, denn es hat sich gezeigt, dass die Pro Max-Modelle mit den höchsten Preisen – und der höchsten Marge – von Jahr zu Jahr größere Anteile an den iPhone-Verkäufen erobern.

Aus Apples Sicht würde es also Sinn machen, die Schraube noch ein wenig weiter zu drehen. Wie das dann in anderthalb Jahren aussehen könnte, dazu hier mehr.

Bekommt Apple TV+ mehr Hollywood-Blockbuster?

Bislang gibts bei Apple TV+ nur Originals. Die sind zwar hochwertige Produktionen, doch die Auswahl ist nach wie vor eher mäßig. Das könnte sich ändern, denn Apple soll erstmals auch Lizenzinhalte in größerer Zahl auf die Plattform holen, darunter echte Kinogeschichte, hier die Infos.

Apple Music Classical bekommt die Charts

Wer klassische Musik schätzt, wird diese Neuerung vielleicht ebenfalls mögen: Apple Music Classical, das Add-On für den Streamingdienst als separate App, bekommt die laut Apple größte Chartsammlung klassischer Musik der Welt. Sie soll 100 der beliebtesten Alben des Genres versammeln, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple hat auch für das iPhone SE wohl noch Pläne. Die sind allerdings zur angenehmen Überraschung einmal gar nicht so größenwahnsinnig und hochfliegend wie die des mutmaßlichen Super-iPhone 17. Das iPhone SE 4 könnte im Gegenteil ein ganz bodenständiges und gut ausgestattetes Gerät werden, hier die Infos.

macOS entging dem großen IT-Chaos.

Der letzte Freitag war ein schwarzer Tag für alle Sysadmins großer Windowsumgebungen und vieler Fluggäste, nun hatten allerdings andere auch Glück, wie beispielsweise auch Mac-Nutzer und das inspirierte zu einem lustigen Einfall, hier die Infos.

So könnt ihr Ausgaben mit Freunden teilen

Und noch einen kurzen Tipp zur Urlaubszeit: Wer gern kleinere oder größere Ausgaben mit Freunden gemeinsam bestreitet, dem könnte diese Anwendung weiterhelfen.

Ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.