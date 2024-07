Home iCloud / Services Apple Music Classical bekommt neue Top100-Charts

Apple Music Classical bekommt neue Top100-Charts

Apple Music Classical verfügt ab sofort über eine neue Top100-Chartsammlung. Darin enthalten sind die am häufigsten gestreamten Klassik-Sampler aus 165 Ländern. Apple hat sich für diese Zusammenstellung verschiedener Quellen bedient.

Apple Music Classical ist ab sofort um eine umfangreiche Top100-Chartsammlung reicher. Diese umfasst die 100 am häufigsten gestreamten Alben mit klassischer Musik. Enthalten sind Inhalte aus 165 Ländern, wie Apple angibt.

Beliebteste Klassik der Welt

Die Streams stammen aus Apple Music Classical Streams, Apple Music Streams, iTunes Downloads, iTunes Songverkäufen und Shazam-Tags. Laut Apple handelt es sich bei dieser Sammlung um die umfangreichsten Charts klassischer Musik, die es derzeit gibt.

Auf der Nummer eins der Top100 steht das Album mit Bach: Keyboard Concertos mit dem chinesischen Pianisten Tianqi Du und der Academy of St. Martins in the Fields unter der Leitung von Jonathan Bloxham.

Die Top100 soll jede Woche aktualisiert werden, stets am Montag wird sie aufgefrischt, so Apple. Sie ist auf der Startseite in der Apple Music Classical-App zu finden.

Dabei handelt es sich um eine Anwendung, die separat im App Store von Apple erhältlich ist. Sie ist kostenlos und kann von allen genutzt werden, die ein Apple Music-Abo haben. Die App bietet keinen Zugang zu zusätzlichen Inhalten, sondern lediglich eine geeignetere Aufbereitung der Ansicht, die für klassische Musik optimiert ist.

Der Dienst ist seit Anfang 2023 verfügbar. Allerdings gab es auch zuvor bereits klassische Musik im Katalog und bei iTunes als digitale Downloads.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.