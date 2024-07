MonAi: Ausgaben tracken und mit Freunden teilen

Mit Bayern startet in der kommenden Woche das letzte Bundesland in die Sommerferien. Ob auf Reisen oder bei Aktivitäten daheim: In der Urlaubszeit werden vermehrt geteilte Ausgaben fällig. Und obwohl es bereits einige Apps gibt, mit denen ihr Ausgaben tracken und automatisch aufteilen könnt, ist diese hier besonders.

MonAi hat die künstliche Intelligenz (KI, englisch AI) bereits im Namen und wagt einen neuen Ansatz. Eingaben sollen mithilfe von AI automatisch kategorisiert und zugeordnet werden. Die Anwendung unterscheidet dabei zum Beispiel in Lebensmittel- oder Freizeitausgaben. Entwickler Florian Vates setzt dabei auf einen minimalistischen Ansatz, der von Apple selbst stammen könnte.

Prinzipiell handelt es sich bei MonAi um eine Tracking-App für eigene Ausgaben. Neu ist nun die Funktion, dass Nutzende geteilte Listen erstellen können. Zwischen allen Beteiligten findet eine automatische Aufteilung neuer Beträge statt. Für den Urlaub oder bei Ausflügen ist das durchaus praktisch. Um die geteilten Listen zu nutzen, muss nur eine Person die App erworben haben. Alle anderen können bis zu 20 Transaktionen eintragen, was für Urlaube ausreichen sollte.

MonAI is ready for your next vacation 🎉

It keeps track of the creator of each transaction in a shared list so you can easily split the costs at the end of your vacation.

Perfect timing for my upcoming vacation next week 😁

Coincidence? 🤔😂 pic.twitter.com/KoWbiyam9j

— Florian Vates (@florianvates) July 18, 2024