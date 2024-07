Home Featured Mit Hilfe aus Hollywood: Apple TV+-Kunden sollen mehr Auswahl bekommen

Der Katalog von Apple TV+ wird in Zukunft vielleicht deutlich größer: Apple wendet sich offenbar von seinem strikten Grundsatz ab, ausschließlich auf Eigenproduktionen zu setzen. Zusätzlich sind im Sortiment vielleicht auch bald bekannte Hollywood-Streifen zu finden, entsprechende Verhandlungen sollen schon laufen.

Apple TV+ hat es zwar seit seines Starts vor wenigen Jahren mit wenigen Originals zu einer ansehnlichen Auswahl an Filmen und Serien gebracht, über die wir im Rahmen von Neuzugängen auch stets fleißig berichten, doch noch immer ist der Katalog im Vergleich zu Branchengrößen wie Netflix oder Disney+ klein. Da der Preis aber inzwischen nicht mehr ganz so klein ist, hat bei Apple offenbar ein Umdenken hinsichtlich der Ausrichtung des Sortiments eingesetzt.

In Zukunft könnte man Kunden deutlich mehr bieten und zwar nicht mehr ausschließlich Ware aus eigener Produktion. Erstmals könnten Lizenzinhalte in größerem Umfang verfügbar werden, das hat es zwar vereinzelt schon gegeben, aber zumeist im Rahmen zeitlich sehr begrenzter Aktionen und auch nur in den USA.

Hollywood könnte Katalog aufbessern

Nun aber strebt Apple offenbar eine dauerhaft größere Auswahl an und unternimmt dafür auch eine Abkehr vom Ansatz, nur Apple Originals zu zeigen. Auch Inhalte aus Hollywood soll es auf Apple TV+ zu sehen bekommen, berichtete zuletzt die Agentur Bloomberg unter Berufung auf gut informierte Kreise.

Kundenbindung soll steigen, der Umsatz auch

Für insgesamt 50 Filme habe Apple TV+ Lizenzen erworben beziehungsweise stehe in entsprechenden Verhandlungen, heißt es, darunter sollen auch Klassiker wie Titanic sein.

Bei den Studios traf Apple mit seinem Vorstoß auf offene Ohren, dieser war schon früher erwartet worden. Apple erhoffe sich von diesem Schritt eine deutlich gestärkte Kundenbindung. Das rasche Wechseln von Streaming-Abos, das in der heute sehr fragmentierten Streaminglandschaft weit verbreitet ist, soll gemindert werden.

Zugleich strebt Apple einen Ausbau der Erlöse an, die mit Apple TV+ erwirtschaftet werden, der Dienst ist mit seinen hohen Produktionskosten bislang kein gewinnbringendes Geschäft für Apple.

