Back to School 2020: Apple legt AirPods beim Mac-Kauf dazu

Apple hat seine diesjährige Back to School-Promo-Aktion gestartet, sie steht ab heute in den USA zur Verfügung. Kunden im Studium oder in der Schule erhalten beim kauf eines qualifizierten Macs oder iPad die AirPods kostenlos dazu. Ein Upgrade auf die AirPods Pro ist ebenfalls möglich.

Apple hat seine diesjährige Version der Back to School-Kampagne aufgelegt. Seit heute steht sie in den USA zur Verfügung. Kunden können im Rahmen eines qualifizierten Kaufs eines Mac oder iPad nun kostenlos die AirPods von Apple bekommen.

In den letzten Jahren hatte Apple beim qualifizierten Kauf von iPads oder Macs eine Version der Beats-Kopfhörer beigelegt. Die Back to School-Aktion richtet sich an Personen in Studium oder Schule sowie Mitarbeiter von Bildungseinrichtungen wie Lehrer oder Dozenten.

AirPods dürften beliebte Beigabe sein

Apple hatte in den vorigen Jahren auch stets ein Upgrade der beigelegten Beats angeboten, für etwas mehr Geld erhielten die Käufe eine höhenwertige Version der Kopfhörer. So ist es auch diesmal wieder: Wer noch etwas mehr drauf legt, kann sich die AirPods Pro zum Kauf hinzufügen. Die AirPods dürften eine extrem populäre Dreingabe für zahlreiche studierende Mac-Käufer werden.

Zudem können Kunden über den Kauf im Bildungs-Store noch 20% beim Abschluss einer Apple Care+-Versicherung für ihr neues Gerät sparen. Die Back to School-Aktion wird in der Regel auch in ähnlicher Form in weiteren Märkten eingeführt. Wann der Deal mit den geschenkten AirPods auch nach Deutschland kommt, ist noch nicht klar. Den deutschen Bildungs-Store von Apple findet ihr hier. Wer sich aktuell allerdings einen iMac kaufen möchte, wartet am besten noch bis nach der WWDC, denn Gerüchten nach stellt Apple demnächst einen neuen Desktoprechner vor, wir hatten hier und hier darüber berichtet.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!