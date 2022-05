Home Apps AppSalat Apple Arcade: Diese neuen Spiele bringt der Mai

Apple Arcade: Diese neuen Spiele bringt der Mai

Apple gab wieder einmal bekannt, welche Spiele im Mai auf Arcade neu sind. Auch wenn es nicht so viele dieses Mal sind, möchten wir sie uns dennoch im heutigen AppSalat anschauen.

Badland Party

Badland ist keinesfalls mehr neu und bereits in Apple Arcade mit dabei. Badland Party ist nun ein neuer Teil der Serie, der sich komplett auf das Spielen mit anderen fokussiert, während das Prinzip dahinter gleich blieb. Ihr könnt also lokal oder online mit maximal vier Personen spielen. Auch einen Einzelspielermodus integrierten die Entwickler, dann tritt man gegen KI-Gefährten an. Das Spiel ist seit 6. Mai am iPhone, am iPad, am Mac und am Apple TV verfügbar.

Goat Simulator+

Goat Simulator ist bereits im App Store zu finden, kommt jetzt allerdings ohne jegliche Aufpreise und Kosten unter dem Namen Goat Simulator+ zu Arcade. Der Sinn hinter dem Game ist recht schnell erklärt, ihr müsst nämlich alles Mögliche mit einer Ziege zerstören, um Punkte zu erhalten. Nur das, nicht mehr. Goat Simulator+ startet am 13. Mai am iPhone und am iPad durch.

Warped Kart Racers

Warped Kart Racers ist ein bevorstehendes Rennspiel im Comic-Style. Ihr habt darin die Gelegenheit, mit insgesamt 20 Charakteren aus American Dad, Family Guy, King of the Hill und Solar Opposites zu fahren. Auch hier kann man allein oder gegen maximal sieben weitere Freunde auf 16 verschiedenen Karten antreten. Warped Kart Racers steht ab 20. Mai auf iOS, iPadOS, macOS und tvOS zum Download bereit.

Pro Darts 2022+

Erst vor einem Monat berichteten wir euch von Pro Snooker & Pool 2022+, nun brachten dieselben Entwickler Pro Darts 2022+ heraus. Wie man sich schon denken kann, ist das ein neues Darts-Spiel. Entweder nutzt man den Übungsmodus, um allein seine Darts-Fähigkeiten zu verbessern, oder man tritt im Schnellspiel-, im League- oder im Turnier-Modus gegen andere an. Unterstrichen wird das Erlebnis von einer schönen 3D-Grafik. Ab dem 27. Mai ist Pro Darts+ 2022 für iOS, iPadOS und macOS zu haben.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!