Apple zur Ladehemmung des iPad Mini | Twitter-Übernahme geplatzt? | 5G in der U-Bahn – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Heißt die neue Sport-Apple Watch vielleicht „Apple Watch Pro“? Für Apple wäre das wohl recht stimmig, gibt es doch schon ein iPad Pro und ein MacBook Pro. Und was haltet ihr von diesem Namen? – damit willkommen zur Übersicht am Morgen!

Apple könnte die neue, besonders robuste Apple Watch mit einem Namensscheck vermarkten, das Apple-Kunden schon kennen. Die neue Uhr für Extremsportler könnte gut unter dem Namen „Apple Watch Pro“ auf den Markt kommen, so der Redakteur Mark Gurman, hier dazu mehr. Wie würdet ihr diesen Namen für die neue Apple Watch, die die Edition-Variante ablösen könnte, finden?

Platzt der Kauf von Twitter doch noch?

Elon Musk wollte Twitter kaufen, 44 Milliarden Dollar wollte sich der Multi-Milliardär den Kurznachrichtendienst kosten lassen. Doch mit den Konditionen gab es Ärger, zuletzt ist der Übernahme-Poker in ein wildes Gezerre ausgeartet. Musk möchte sicher auch den Preis drücken, daneben geht es ihm aber um die Qualität der Twitter-Nutzerbasis, hier dazu mehr.

Das iPad Mini 6 lädt nicht richtig

Eine blöde Sache: Das iPad Mini 6 hat bei einigen Kunden zuletzt ein unangenehmes Problem entwickelt. Das Tablet kann nicht mehr aufgeladen werden. Das Problem tritt offenbar nur unter iPadOS 15.5 auf, nun hat sich auch Apple dazu geäußert, hier dazu weitere Details.

5G gibt es jetzt auch in der U-Bahn – für manche

In der Berliner U-Bahn gab es schon um die Jahrtausendwende Mobilfunkempfang. Was damals aber noch technologische Spitze war, wurde in den folgenden Jahrzehnten hoffnungslos überholt. Heute können viele Fahrgäste immer noch nur mit 2G im Untergrund telefonieren, an Datenübertragung ist nicht wirklich zu denken. In München ist das anders: Dort ist jetzt sogar 5G in der U-Bahn verfügbar. Insgesamt sorgen nun 200 Zellen für flächendeckenden 5G-Empfang, dafür sorgte eine umfangreiche Modernisierungsoffensive, die der Mobilfunkkonzern in den letzten Wochen verfolgt hatte.

Der Aus- und Umbau wurde sportlich erledigt und zwar im laufenden Betrieb. Teilweise erfolgten besonders komplexe Arbeiten in den ruhigeren Nachtstunden. Leser in München können uns gern berichten, wie es mit der Performance im Telefonica-Netz im Untergrund aussieht.

Damit darf ich euch einen entspannten Montag wünschen.

