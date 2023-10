Home Daybreak Apple Apple will smarte Kleidung und Taschen entwickeln | Zu hohe Strahlung: Apple limitiert iPhone 12 in Frankreich | Social Media Apps sollen verschwinden: Apple verhandelt mit China – Daybreak Apple

Guten Morgen! Apple will offenbar smarte Kleidung und Taschen entwickeln. Darüber hinaus darf das Unternehmen das iPhone 12 nach der Veröffentlichung eines Updates wieder in Frankreich verkaufen, nachdem es wegen zu hoher Strahlenwerte aus dem Sortiment genommen wurde. Außerdem verhandelt Apple gerade mit China darüber, ob ausländische Apps weiterhin im dortigen App Store angeboten werden dürfen. Damit herzlich willkommen zu unserer Übersicht am Morgen.

Apple will smarte Kleidung und Taschen entwickeln

Gegenwärtig wird Apple zunehmend als ein Unternehmen betrachtet, das keine Innovationen mehr entwickelt. Dies könnte sich aber bald ändern, denn der Konzern plant offenbar die Entwicklung von intelligenter Kleidung und Taschen, die auf Berührung reagieren können. Weitere Details erfahrt ihr hier.

Zu hohe Strahlung: Apple limitiert iPhone 12 in Frankreich

In den letzten Wochen ist das iPhone 12 in die Schlagzeilen geraten, da französische Behörden bei diesem zu hohe Werte für elektromagnetische Strahlung festgestellt haben. Daraufhin wurde ein Verkaufsstopp verhängt, bis Apple das Problem beheben würde. Dies ist nun erfolgt, sodass einem Verkauf des Produkts nun nichts mehr im Wege steht. Mehr dazu findet ihr hier.

Social Media Apps sollen verschwinden: Apple verhandelt mit China

Ein Teil von Apples Belegschaft hat sich mit chinesischen Beamten getroffen, um zu verhindern, dass die Regierung des Landes reihenweise Apps aus dem App Store entfernen lässt. Diese hat nämlich ein Gesetz erlassen, wonach Apps, die im chinesischen App Store angeboten werden, von einheimischen Entwicklerinnen und Entwicklern stammen müssen. Mehr zu diesem Thema erfahrt ihr hier.

Apple wollte 2020 Bing kaufen

Vor drei Jahren habe Apple wohl die Suchmaschine übernehmen wollen, Gespräche mit Microsoft seien allerdings gescheitert. Mehr dazu hier.

Kartellstreit: Apple will Fortnite-Teilsieg rückgängig machen

Der Konzern möchte den einzigen Anklagepunkt, in dem Epic Games recht bekommen hat, vom zuständigen Gericht überprüfen lassen. Mehr dazu hier.

