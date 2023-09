Home Gerüchte Endlich wieder innovativ? Apple will smarte Kleidung und Taschen entwickeln

Verfasst von Fabian Schwarzenbach // 29. September 2023 um 13:00 Uhr // Gerüchte // // Keine Kommentare

Als Apple das iPhone 2007 vorstellte, galt die Firma als das Maß aller Dinge, wenn es um Innovation geht. Spätestens seit dem Tod von Steve Jobs werden die Stimmen jedoch immer lauter, die Apple mangelnde Innovation vorwerfen.

Ein neues Patent zeigt nun, dass Apple durchaus kreative Ideen hat, die bei der richtigen Umsetzung auch die schärfsten Kritiker beeindrucken dürften. Im Vordergrund stehen dabei Stoffe, die auf Berührungen reagieren können. Damit könnten in Zukunft Armbänder für die Apple Watch, Hüllen für das iPhone oder gar Kleidungsstücke ausgestattet werden.

„Fabric Sensing Device“: Das nächste große Ding?

Apple benutzt gerne die Worte „One More Thing“ für unerwartete Produkte, auf die das Unternehmen lange hingearbeitet hat und sehr stolz ist. In der jüngsten Vergangenheit fällt einem beim Hören der Phrase sofort die Vision Pro ein. Die VR-Brille aus Cupertino wird dabei hauptsächlich durch Gesten gesteuert. Beim iPhone vor 16 Jahren hat Apple einen Multi-Touch-fähigen Touchscreen eingeführt und ebenfalls das Eingabemittel für Smartphones revolutioniert.

Ähnlich könnte es wieder laufen, wenn das Patent tatsächlich so umgesetzt werde. „Viele Eingabegeräte und Berührungssensoren bestehen aus starren Materialien“, so Apple in seinem Patent und sieht darin offenbar eine Änderungsnotwendigkeit. Über ein Fabric Sensing Device könnten nicht nur neue Apple Watch-Bänder, sondern auch Kleidungsstücke in das Apple Ökosystem eingebunden werden.

Die Idee klingt durchaus spannend und wir legen uns schonmal fest: Wenn das so kommt, wäre das seit Langem das innovativste, was Apple hervorgebracht hat.

