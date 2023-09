Home Apple Apple wollte 2020 Bing kaufen

Apple wollte 2020 Bing kaufen

Apple und Microsoft waren vor drei Jahren wohl in intensiven Gesprächen um eine Übernahme von Bing. Zuvor hatte Microsoft im Jahr 2017 den Status der Standardsuche bei Apple an Google verloren. Die Gespräche seien allerdings im Sande verlaufen.

Das geht aus einem Bericht von Bloomberg hervor. Dieser beschäftigt sich mit einem Kartellverfahren gegen Google. Darin geht es um Beziehungen von Google zu Apple und Auswirkungen auf andere Unternehmen. Eines davon ist Microsoft.

Apple und Bing: Wäre alles anders gekommen?

Dem Bericht zufolge hat Microsoft mit einem Verkauf von Bing kokettiert. Zur damaligen Zeit war Bing weit abgeschlagen und die Suchmaschine von Google meilenweit enteilt. Eine Einstellung oder ein Verkauf schien sinnvoll und da Apple seit jeher mit Versuchen, eine eigene Suchmaschine zu errichten, in Verbindung gebracht wird, klingt das nachträglich nach einem perfect match.

Mittlerweile steht es um Bing gar nicht mehr so schlecht. Durch Microsofts große Anteile am Chat GPT-Betreiber Open AI hat sich der Konzern die Exklusivrechte für die KI früh sichern können. In Folge dessen hat Microsoft seine Suchmaschine schnell mit der künstlichen Intelligenz ausrüsten können, wonach es kurz so aussah, als könne Bing Google vom Thron stoßen. Mittlerweile hat Google allerdings nachgezogen und mit Bard ebenfalls ein Large Language Model (LLM) in seine Suche integriert. An den Machtverhältnissen hat sich damit wenig geändert.

Ob das alles genauso passiert wäre, wenn Apple Bing übernommen hätte, bleibt eine spannende Frage. Weder in puncto Suchmaschine, noch bei einem eigenen LLM scheint Apple aktuell Fortschritte zu machen.

