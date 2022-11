Home Betriebssystem Apple will „Hey Siri“-Aktivierung verkürzen

Apple möchte die Sprachaktivierung von Siri ändern. In Zukunft soll der Nutzer nur noch Siri sagen müssen, um die Assistentin zu aktivieren. Damit tut sich Apple allerdings schwer und bis zu einer Umsetzung soll es noch dauern.

Aus der Erfahrung wissen wir, wann immer Apple sich Änderungen an Siri vornimmt, ist das für das Unternehmen ein Kraftakt. Dennoch entwickelt sich die Assistentin seit Jahren praktisch nicht weiter und leidet nach wie vor unter einer Reihe von Fehlleistungen und Defiziten. Derzeit arbeitet Apple wohl an einer weiteren Änderung. Auch hier scheint zu gelten: Kleines Detail, großer Aufwand.

Siri-Aktivierung soll kürzer werden

In Zukunft werde Siri sich nur mehr mit Nennung ihres Namens aktivieren lassen, so Mark Gurman von Bloomberg. In der neuesten Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters schreibt der Redakteur von Bloomberg, statt „Hey Siri“ werde bald schlicht Siri ausreichen, um einen Befehl zu geben.

Derzeit arbeite man bei Apple an der Umsetzung und das tut man wohl schon seit Monaten. Ein immenser Aufwand sei damit verbunden, diese kleine Änderung vorzunehmen, so Gurman. Daher trainiere Apple Siri aktuell intern mit Daten von Mitarbeitern. Dennoch werde man die Neuerung womöglich erst 2024 einführen, eine Einführung kommendes Jahr ist zwar möglich, man sollte aber eher nicht davon ausgehen.

Amazons Assistentin etwa wird schon lange mit nur einem Aktivierungswort angesprochen, die Herausforderung hierbei ist, den Kontext richtig zu verstehen und weder falsch-positive, noch falsch-negative Erkennungen zu provozieren, auch wenn die Ansprache mehr oder weniger ansatzlos und in einem Satz erfolgt.

Weiter soll Siri auch in anderer Hinsicht besser werden, etwa in Dritt-Apps. Hier sollten die Erwartungen aber drastisch beschränkt werden, denn das verspricht Apple schon seit Jahren, ohne zu liefern. Die letzte Änderung von Siri erfolgte am Apple TV. Dort werden jetzt auch verschiedene Stimmen erkannt.

