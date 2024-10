Home iCloud / Services Apple TV+: Weniger Geld für teure Kinofilme

Apple TV+ wird weniger aufwendige Kinofilme produzieren. Stattdessen werden die Produktionen konsequenter auf Streamingkunden ausgerichtet, nur ein oder zwei Filme pro Jahr sollen weiter ein großes Budget erhalten.

Apple möchte beim TV-Streaming sparen, das hat sich schon vor einiger Zeit angedeutet. Wie das konkret aussieht, skizziert nun ein Einblick der Agentur Bloomberg. Danach möchte Apple in Zukunft davon absehen, häufiger aufwendige und kostenintensive Produktionen ins Kino zu bringen.

Stattdessen sollen mehr Titel für weniger Geld produziert werden, die dann ein Streaming-Publikum ansprechen sollen, schreibt die Agentur.

Teure Filme haben enttäuscht

In der Vergangenheit hatte Apple häufiger gewaltige Summen und bekannte Namen ins Feld geführt, um an den weltweiten Kinokassen und bei der Kritik zu punkten. Letzteres gelang, doch der kommerzielle Erfolg blieb aus. So waren die Einspielergebnisse von Martin Scorseses Killers of the Flower Moon, Ridley Scotts Napoleon und Matthew Vaughns Argylle durch die Bank enttäuschend, was für Apple tatsächlich eine Enttäuschung war, denn in diese Produktionen flossen hunderte Millionen Dollar.

Nach wie vor sollen jährlich etwa eine Milliarde Dollar in neue Filme gesteckt werden, allerdings soll es nur noch maximal zwei wirklich teure Kinofilme pro Jahr geben, heißt es.

Diese Entscheidung passt in eine jüngst bekannt gewordene Gesamtstrategie, die deutliche Einsparungen bei Apple TV+ vorsieht. Der Streamingdienst soll nach Apples Willen jetzt endlich liefern, nachdem er jahrelang Unsummen verschlang, ohne dass sich nennenswerte Marktgewinne einstellen wollten.

Nach wie vor starten regelmäßig neue Serien auf Apple TV+, wir berichten regelmäßig über Neuheiten im Sortiment.

