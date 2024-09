Home iCloud / Services Apple TV+ stellt Trailer für französische Dramaserie „La Maison“ bereit

Der Streamingmarkt ist nicht nur zersplittert, man mopst sich auch gegenseitig die Ideen. Zumindest ist das naheliegend, denn auch Apple TV+ hat nun eine Dramaserie über die Modeindustrie angekündigt. Konkret geht es dabei um die Serie „La Maison“, hier gibt es nun den Trailer.

Trailer ist nun verfügbar

„La Maison“ ist eine Familiendramaserie, die in Paris spielt. Dabei duellieren sich zwei alteingesessene Familien, die eine Gemeinsamkeit haben – beide sind eher dysfunktionaler Natur. Beide Familien streben nach der Vorherrschaft in der Pariser Modewelt. Das ist gar nicht so einfach, eine der beiden Familien muss dabei mit seiner Familientradition brechen und die junge aufstrebende Designergarde ranlassen. Nun ist der Trailer verfügbar:

„La Maison — Official Trailer | Apple TV+“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Das Ensemble liest sich mit dem siebenfachen César Award-Nominierten Lambert Wilson, der César-Preisträgerin Amira Casar und César Award-Gewinnerin Carole Bouquet absolut hochkarätig und macht Lust auf mehr.

Startet gegen Ende September

Die Serie wird insgesamt zehn Episoden umfassen und gegen Ende September an den Start gehen. Konkret lassen sich die ersten beiden Folgen exklusiv auf Apple TV+ ab dem 20. September 2024 streamen, danach geht es im wöchentlichen Turnus weiter.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

