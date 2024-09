Home iCloud / Services Apple TV+ stellt Trailer für die deutsche Serie „Where´s Wanda“ bereit

Apple TV+ stellt Trailer für die deutsche Serie „Where´s Wanda“ bereit

Was bei Netflix und Prime Video schon länger zur Erfolgsformel gehört, soll sich auch bei Apple TV+ bewähren – eine in Deutschland produzierte Serie. Der Cast mit Heike Makatsch und Axel Stein in den Hauptrollen ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht, nun gibt es den offiziellen Trailer zur der Serie „Where´s Wanda“.

Trailer ist nun offiziell verfügbar

Die Serie wird für Apple TV+ von den UFA Studios produziert und ist ein Mix aus Schwarzer Komödie und Familiendrama. „Wo ist Wanda?“ erzählt die Geschichte von Dedo und Carlotta Klatt (Stein und Makatsch), die verzweifelt nach ihrer vermissten 17-jährigen Tochter Wanda (Drinda) suchen, die vor Monaten spurlos verschwunden ist. Als die Polizei sie nicht finden kann, nimmt die Familie die Dinge selbst in die Hand und erhält mit Hilfe ihres technisch versierten Sohnes Ole (Simon) Überwachungsgeräte. Sie tarnen sich als Mitarbeiter eines Elektrounternehmens, belästigen ihre Nachbarschaft. überwachen die Hälfte ihres Vororts und stellen fest, dass hinter verschlossenen Türen keiner ihrer Nachbarn der ist, für den sie sich ausgeben.

„Where's Wanda? — Official Trailer | Apple TV+“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die Serie wird am 02. Oktober mit den ersten beiden Folgen auf Apple TV+ anlaufen, danach geht es im wöchentlichen Turnus weiter. Insgesamt umfasst die erste Staffel acht Episoden, das Staffelfinale wird also am 13. November 2024 ausgestrahlt.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.