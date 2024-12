Home iCloud / Services Apple TV+ stellt Trailer zur zweiten Staffel von „Severance“ online

Apple TV+ hat einige Serien im Angebot, die zu absoluten Highlights wurden. Dazu zählen auch Überraschungserfolge wie die Serie „Severance“. Fans und Kritiker können den Start der zweiten Staffel kaum noch erwarten, Apple TV+ hat nun ein weiteres Appetithäppchen bereitgestellt.

Trailer ist nun verfügbar

Vor einiger Zeit wurde bekannt, wann die zweite Staffel an den Start gehen wird. Dies wird im kommenden Januar sein, Apfelpage berichtete. Nun ist der Trailer verfügbar, der einen weiteren Blick hinter die Kulissen von Lumon Industries ermöglicht.

Adam Scott übernimmt nicht nur die Hauptrolle, er wird auch als ausführender Produzent agieren. Neu in der Besetzung sind Sarah Bock und Ólafur Darri Ólafsson. In der zweiten Staffel werden die Folgen der Abfindungen sowie dessen Auswirkungen genauer beleuchtet.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

