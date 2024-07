Home iCloud / Services Apple TV+ verrät Starttermin für die zweite Staffel von „Severance“

Mark Scout, der bei Lumon Industries arbeitet, machte eine interessante Entdeckung, nach denen nach jedem Arbeitstag die Erinnerungen gelöscht werden. Was sich simpel anhört, entwickelte sich bei Apple TV+ zu einem der absoluten Überraschungserfolge. Nun gab der Streamingdienst den Start der zweiten Staffel bekannt – Fans brauchen Geduld.

Zweite Staffel startet im Januar 2025

In der zweiten Staffel beschäftigt sich Mark Scout näher mit den daraus resultierenden Folgen, welche das Experiment zunehmen ind Frage stellt. Adam Scott übernimmt wieder die Hauptrolle und fungiert zusammen mit Ben Stiller als einer der ausführenden Produzenten. Stiller inszeniert auch fünf Episoden. Der Cast wird unter anderem durch Britt Lower, Tramell Tillman, Zach Cherry, Jen Tullock, Michael Chernus und Dichen Lachman komplettiert.

Der Start der zweiten Staffel ist für den 17. Januar 2025 vorgesehen. Dann werden die ersten beiden Folgen der zweiten Staffel exklusiv auf Apple TV+ zum Abruf bereitstehen. Anschließend geht es im wöchentlichen Turnus weiter, insgesamt verfügt die zweite Staffel wieder über zehn Episoden.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

