Apple TV+ bald Sportdienst? | Microsoft mit Riesenkauf | Holländer nicht zufrieden | Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Microsoft kauft sich in die Spielebranche ganz tief ein. Das war wohl die Top-Nachricht des gestrigen Tages. Außerdem tauchten neue Hinweise auf das neue iPhone SE 3 und das neue iPad Air auf. Und Apple gibt möglicherweise Milliarden für exklusive Sportrechte aus. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple TV+ gibt eventuell einige Milliarden Dollar aus, um exklusive Übertragungsrechte für Sportveranstaltungen zu erwerben. NFL, NBA und weitere Wettbewerbe könnten sich im Fokus der Einkäufer von Apple TV+ befinden, doch ob es jemals zu einem Abschluss kommen wird, hier dazu mehr.

Apple möchte in den Niederlanden weiter kassieren

Apple reagierte am Wochenende auf die Anordnung der Niederländischen Kartellbehörde und gestattete es den Entwicklern einiger Apps, ihre Abos und Käufe auch außerhalb des App Stores anzunehmen – allerdings, das reicht der ACM nicht: Sie hat noch weiteren Klärungsbedarf angemeldet, zumal Apple offenbar noch immer kassieren möchte, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple hat ein Update für die AirPods 3 vorgelegt. Es wird innerhalb der kommenden Tage auf den AirPods aller Nutzer installiert, hier dazu mehr.

Amazon Video für den Mac wurde aktualisiert.

Allerdings ist dieses Update nicht besonders ergiebig gewesen: Weiterhin bleiben zentrale Funktionen, die man eigentlich von einer Streaming-App erwarten würde, nicht berücksichtig, hier dazu mehr.

Foxconn braucht mehr Personal.

Weil in den nächsten Wochen in China Urlaubstage anstehen, unternimmt Foxconn aktuell alles, um mehr Personal an seine Bänder zu locken, hier dazu mehr.

Das iPad wird besser.

Zumindest wird aktuell vermutet, dass das Einsteiger-iPad eine deutliche Verbesserung im Rahmen des kommenden Updates erhält, hier dazu mehr.

Und dann ist da natürlich noch dieser Mega-Deal, den wir nicht unter den Tisch fallen lassen wollen: Microsoft rüstet sich für eine Zukunft im Metaversum, hier dazu weitere Details.

Damit darf ich euch dann auch einen entspannten Mittwoch wünschen.

