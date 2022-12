Home Daybreak Apple Apple soll Steuern in Japan nachzahlen | 3nM-Produktion bei TSMC | Datensätze von Twitter-Nutzern geleakt – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage. Heute geht es los mit Steuernachzahlungen von Apple in Japan, die 3nM-Chip-Produktion hat bei TSMC begonnen und Twitter-Datensätze wurden geleakt. Das und mehr gleich hier .

Apple soll 100 Millionen Dollar in Japan bezahlen

In Japan kann man als Tourist steuerfrei einkaufen, dieses Tax-Free-Shopping kennt man auch aus anderen Ländern. Nur ist dies ausschließlich für den privaten, nicht für den gewerblichen Gebrauch gedacht. In Japan wurden bei Apple anscheinend hundertfach Produkte eingekauft mit dem Ziel, diese anderswo teurer zu verkaufen. Dies sei so nicht vorgesehen gewesen und Japan verlangt nun von Apple eine Steuerrückzahlung in Höhe von 98 Millionen Dollar.

Start von 3nM-Produktion bei TSMC gestartet

Bereits früher erwartet, hat nun mit etwas Verspätung die Produktion von 3nM-Chips beim Hersteller TSMC begonnen. Es ist also durchaus davon auszugehen, dass 2023 die ersten Apple-Produkte mit den neuen Prozessoren ausgestattet werden. Diese werden erneut einen großen Sprung machen, was Rechenleistung so wie Energieverbrauch angehen wird.

400 Millionen Datensätze von Twitter-Nutzern geleakt

Anscheinend ist es jemandem gelungen, Twitter Anfang 2022 mehrere Datensätze abzusaugen. Diese werden nun im Internet zum Kauf angeboten, auch direkt an Elon Musk. Mit den Leaks sollen auch die Accounts von einigen Prominenten betroffen sein. Denkbar wäre es auch, dass der Leak alle Twitter Nutzer betrifft, da der Dienst nur auf ca. 360 Millionen Nutzer kommt.

Was sonst noch wichtig war

Das war es auch schon für heute. Euch noch einen schönen und erholsamen Tag!

