Apple Japan soll fast 100 Millionen Dollar Steuern zurückzahlen

Apple Japan soll eine gewaltige Steuerrückzalung leisten. Das Unternehmen war in Land offenbar versehentlich von Steuern befreit worden. In Japan gibt es eine Sonderregel für die Besteuerung derEinkäufe von Touristen.

Apple soll in Japan einen Haufen Steuern zurückzahlen. Das Unternehmen wurde von den Behörden in Tokyo aufgefordert, eine Rückzahlung in der Höhe von 98 Millionen Dollar zu leisten, wie japanische Wirtschaftsmedien berichten. Der Grund: Entgangene Steuereinnahmen, die aber offenbar auf einen Fehler zurückzuführen sind.

Steuergeschenke für Touristen

Wer als Tourist nach Japan reist, hat die Möglichkeit, Produkte steuerfrei zu erwerben. Die Befreiung gilt für alle Waren, die innerhalb von sechs Monaten erworben werden. Nun wurde diese Regelung offenbar in großem Umfang ausgenutzt.

In einzelnen Apple Stores sollen iPhones und andere Produkte gleich hundertweise gekauft worden sein. Eine gewerbliche Nutzung der Steuerbefreiung ist selbstredend ausgeschlossen. Apple Japan hatte im vergangenen Jahr in Japan rund 13 Milliarden Dollar erlöst, die strittige Steuerlast ist also überschaubar.

In einer früheren Meldung hatten wir berichtet, dass Applechef Tim Cook vor kurzem Japan besuchte. Im Rahmen dieses Aufenthalts suchte Cook auch ein Werk von Sony auf und ließ sich über die Bedeutung des Unternehmens für Apple und die Kamera des iPhones aus. Im iPhone 15 Pro kön

-----

