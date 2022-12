Home Apps Audible mit Alexa jetzt in Deutschland: So funktioniert die Sprachsteuerung

Audible hat die Alexa-Schaltfläche in seiner iOS-App nun auch in Deutschland eingeführt. Diese Neuerung war in der App vor einigen Wochen zunächst nur für Nutzer in den USA gestartet. Nun könnt ihr auch in der Audible-App Alexa zur Steuerung der Wiedergabe und für viele andere Abfragen nutzen.

Alexa ist nun auch in Deutschland in der Audible-App verfügbar. Vor einigen Wochen hatte Audible diese Ergänzung in seiner iOS-App eingeführt, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten.

Diese Anbindung an die Sprachassistentin von Amazon war allerdings zunächst nur in den USA verfügbar. Audible gehört ebenfalls seit vielen Jahren zu 100% zu Amazon.

Zugriff auf Wiedergabesteuerung und viele Alexa-Funktionen

Nutzer von Audible für iOS können nun Alexa etwa zur Steuerung der Wiedergabe nutzen, darüber hinaus lassen sich die üblichen Fragen und Infoabrufe über Alexa starten, so lange die App im Vordergrund geöffnet ist.

Die Alexa-Funktion muss allerdings zunächst in den Einstellungen unter „Profil“ aktiviert werden. Hierzu werden der Zugriff auf das Mikrofon und verschiedene Zustimmungen zur Datenverarbeitung in der Amazon-Cloud abgefragt. Das freihändige Nutzen von Alexa per Sprachaktivierung muss ebenfalls separat aktiviert werden, wenn es gewünscht wird. Der Alexa-Button wird darüber hinaus in den Player-Bildschirmen angezeigt.

