Taiwan first: TSMC feiert Start von 3nm-Produktion

Apples größter Auftragsfertiger für Halbleiter TSMC feiert in Taiwan die Beginn der 3nm-Produktion. Diese nächste Chipgeneration kommt auch in kommenden Apple-Produkten zum Einsatz, allerdings ist noch nicht ganz klar, in welchen Geräten die neue Strukturbreite zuerst eingesetzt werden wird.

Das ist neu und für TSMC eher ungewöhnlich: Der größte Halbleiterfertiger der Welt und Apples wichtigster und unersetzlicher Zulieferer von Prozessoren für iPhone, iPad, Mac und Co. begeht in Taiwan feierlich den Start der Produktion von 3nm-Chips.

Derzeit setzt Apple in seinen iPhones und Macs noch auf einen optimierten 5nm-Prozess, 3nm ist die nächste Stufe der Miniaturisierung und wurde schon früher erwartet, doch auch TSMC kann sich den Gesetzen der Physik nicht widersetzen und so werden erste 3nm-Chips in Apple-Produkten erst 2023 erscheinen.

TSMC bekräftigt Bedeutung von Taiwan

Bislang hat TSMC den Start seiner neuen Prozesse nicht auf diese Weise gefeiert, wie taiwanische Medien hervorheben. Allerdings ist diesmal auch eine Botschaft in der Veranstaltung enthalten, glauben Beobachter.

Sie ist an die taiwanische Politik und Öffentlichkeit gerichtet und lautet: Taiwan ist und bleibt wichtigster Standort für TSmC, dort werden auch in Zukunft die modernsten Chipgenerationen gefertigt. Relevant ist diese verborgene Aussage vor dem Hintergrund, dass TSMC seine Investitionen in neue Fabriken in den USA auf rund 40 Milliarden Dollar aufgestockt hat. Auch in Europa könnte eine Fabrik von TSMC entstehen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Diese steht zwar vielleicht in Deutschland, Apple-Chips werden dort aber wohl nicht gefertigt werden.

