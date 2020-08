„Apple ist innovationsfeindlich“: Mark Zuckerberg teilt in Konzern-Ansprache kräftig aus

Facebooks Verhältnis zu Apple ist momentan angespannt: Nun hat CEO Mark Zuckerberg eine unternehmensweite Ansprache genutzt, um seinem Ärger einmal deutlich Luft zu machen. Apple, so der Facebook-Boss, verhalte sich innovationsfeindlich und übe zu viel Kontrolle über den App Store aus.

Keine freie Bahn für die eigene Gaming-Plattform für iOS, kein Verzicht auf die 30%-Abgabe, in der Facebook-App und nicht einmal die Genugtuung, Kunden über diesen Misstand informieren zu können, bei Facebook köchelt es gewaltig. Die Beziehungen zu Apple sind zuletzt alles andere als harmonisch. Das war nun auch deutlich aus den Worten von Mark Zuckerberg herauszuhören. Der hatte unlängst eine unternehmensinterne Ansprache gehalten, aus der ein aktueller Medienbericht zitiert. Sie wurde per Webcast an alle Angestellten übertragen – 50.000 Beschäftigte konnten zusehen.

Und Zuckerberg legte vor dem großen Publikum so richtig los: Apple sei ein Bremser und behindere Innovationen in seinem Ökosystem, so der Facebook-Gründer und CEO. Apple habe eine seltsame Vorstellung davon, wie es seine Plattformen verwaltet. Der Konzern wolle allein darüber entscheiden, welche Apps auf das iPhone kommen und welche nicht, ereiferte sich Zuckerberg. Dieses faktische Monopol kritisierte Zuckerberg scharf.

Facebook zuletzt wiederholt mit neuen Apps bei Apple gescheitert

Tatsächlich musste Facebook zuletzt einige bittere Pillen schlucken. Dies begann nicht erst mit dem Streit um die Provision auf Seminarbuchungen auf der neuen Webinar-Plattform von Facebook. Zuvor hatte Apple bereits den Missfallen Facebooks erregt, als man dessen neue Gaming-Plattform für iOS effektiv unbrauchbar machte. Facebook wolle eine App-interne Spieleplattform schaffen, aber Apple blockiere dieses Projekt, analysierte Zuckerberg messerscharf.

Den selben Vorwurf bezüglich eines nahezu identischen Projekts hatte zuvor bereits Telegram in Richtung Apple erhoben, Apfelpage.de berichtete. „Diese Innovationen können wirklich das Leben von Menschen verbessern und Apple stellt sich einfach stur“, so Zuckerberg, der auch nicht vergas, auf seine Unzufriedenheit mit iOS 14 hinzuweisen. In dieser Meldung hatten wir über Sorgen Facebooks berichtet, wonach die Werbeeinnahmen von Facebook-Anzeigenkunden durch iOS 14 dramatisch einbrechen könnten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!