Apple hat Stress mit Brüssel | iPhone 15 Pro kriegt KI-Turbo | Billig-Brille in Planung? – Daybreak Apple

Die EU will Apple seine sehr eigenwillige Umsetzung des DM nicht durchgehen lassen – warum auch? Der iPhone-Konzern will sein abgeschlossenes System am liebsten weiter genau so abgeschlossen lassen und damit weiter satte Gewinne einstreichen. Aus Aktionärssicht nur zu verständlich, würde ich auch wollen, so als Anleger. Das Problem ist nur: Für den Verbraucher ist das eigentlich total schlecht, wenn so Unternehmen machen können, was sie wollen

Willkommen zur Übersicht am Morgen!

Das iPhone 15 Pro (und Pro Max natürlich), diese beiden iPhones sind die einzigen beiden iPhones, die absehbar ein bisschen KI kriegen. – nur in den USA und auch erstmal nur ab Herbst und dann auch nur ein bisschen und den ganzen Schwall angekündigter Features auch erst irgendwann nächstes jähr und vielleicht auch erst mit iOS 19 – aber immerhin, ein bisschen Apple Intelligence auf dem iPhone 15 Pro. Dafür hat Apple offenbar einiges an Hirnschmalz eingesetzt: Die Neural Engine im A17-Chip wird unter iOS 18 deutlich besser ausgenutzt, hier die Infos.

Die Vision Lite könnte schneller kommen

Die Vision Pro ist teuer, auch in Euro, die Nachfrage ist daher eher flau. Apple hat das durchaus wahrgenommen und zwar schon recht früh, deshalb möchte man nun eher zügig eine günstigere Version der Brille auf den Markt bringen, statt eine weitere Highend-Version, doch das ist gar nicht so einfach, hier dazu die Infos.

Die EU hat Probleme mit Apple

Apple hat den Digital Markets Act zwar oberflächlich umgesetzt, doch wirklich attraktiv für den freien Wettbewerb in einem offenen App-Ökosystem ist das nicht, was man in Cupertino da gezimmert hat. Die EU-Kommission ist nun offenbar auch überhaupt nicht gewillt, das so einfach durchgehen zu lassen, echte Probleme habe man mit Apple, hieß es zuletzt aus Brüssel, hier die Infos.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Wer mit der Apple Watch den eigenen Schlaf trackt, könnte sich freuen: Die Uhr erkennt nämlich bald auch, wenn ihr euch ein kleines Mittagsschläfchen gönnt. Dafür müsst ihr die Uhr gar nicht mehr extra in den Schlafmodus versetzen, hier die Infos.

Wer kennt noch T9?

Das war noch was: Mit den Zifferntasten nicht nur Wörter, sondern ganze Romane schreiben und das wahnsinnig schnell und fast ohne hinzusehen, T9 hieß das und es war mal Standard am Handy um die Jahrtausendwende. Dieses herrliche Retro-Feature kommt nun wieder zurück aufs iPhone, hier die Details.

Was wird neu in den Erinnerungen?

Und zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf eine Stock-App von Apple, die unter iOS 18 einige Updates bekommt: Die Erinnerungen-App kann bald nämlich mehr, hier mehr dazu.

Damit darf ich euch einen schönen Start in den Tag wünschen!

