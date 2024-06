Home Sonstiges Erinnerungen in iOS 18: Diese Neuerungen erwarten euch

Erinnerungen in iOS 18: Diese Neuerungen erwarten euch

Neben den hauseigenen Apps für Fotos und Mail hat Apple auch den Erinnerungen mit iOS 18 einige Neuerungen verpasst. Vor allem die Integration in den Kalender ist sich oft gewünscht worden und wird nun endlich umgesetzt.

Das ist vor allem dann praktisch, wenn man den anstehenden Tag gerne in einer App überblicken möchte. Wer das nicht möchte, kann weiterhin die Erinnerungen als eigenständige App nutzen. Die Vorteile eines übersichtlichen Tagesablaufes dürften aber für viele eine willkommene Neuerung sein.

Apple Intelligence kommt auch in Erinnerungen

Apple Intelligence ist wohl das Thema auf der WWDC 2024 gewesen und die davon profitierende Siri soll auch die Erinnerungen deutlich besser machen. Zunächst wird das Erstellen von Erinnerungen per Sprachbefehl deutlich einfacher. Heute muss man relativ genau und detailliert sagen, wann oder wo man an was und in welcher Liste erinnert werden möchte. Dank Apple Intelligence sollten entsprechende Kommandos deutlich weniger stringent gesprochen werden können und die App wird einen trotzdem verstehen.

Außerdem dürfte Siri durch die neue Fähigkeit, Bildschirminhalte besser zu verstehen, in anderen App besser arbeiten. Lest ihr zum Beispiel eine Mail, könntet ihr Siri darum bitten, diese zusammenzufassen und bei eurem nächsten Termin mit dem Absender daran zu erinnern.

Apple Intelligence wird vermutlich erst im nächsten Jahr nach Deutschland kommen. Die Aussichten auf eine verbesserte Siri lassen aber durchaus Vorfreude aufkommen.

