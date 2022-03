Home Daybreak Apple Apple-Event nächste Woche | Falt-Mac-Konzept | Tim Cook ruft zu Spenden für Ukraine auf – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Das Apple-Event ist angekündigt. Es wird tatsächlich am 08. März stattfinden, die Ankündigung kam nur später als erwartet. Nächste Woche also werden wir wohl zumindest das iPhone SE 2 sehen, vielleicht auch neue iPads und Macs. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Na also! Die Termingerüchte im Vorfeld, unter anderem maßgeblich befeuert von Bloomberg-Redakteur Mark Gurman, haben sich bestätigt. Apple wird am 08. März seine Spring-Keynote abhalten, das ist also am kommenden Dienstag um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Apple bevorzugt Präsentationen an Dienstagen, diesmal ist es nicht anders. Auf der Keynote, die im übrigen natürlich wieder einmal rein digital abgehalten wird, werden wir ziemlich sicher das iPhone SE 2 sehen, wohl mit 5G, aber sonst so langweilig wie immer. Ebenfalls erwartet wird das neue iPad Air 2022, auch mit 5G. Neue Macs könnte es auch geben, etwa ein neues MacBook Pro 13 Zoll.

Apple ermutigt Mitarbeiter zu Spenden für die Ukraine

Apples CEO Tim Cook persönlich wendet sich in einer E-Mail an die Mitarbeiter. Er versichert, Apple habe nach Kräften versucht, dem Personal, das für Apples Vertriebspartner in der Ukraine arbeitet, zu schützen. Gleichzeitig ruft der Applechef die Beschäftigten dazu auf, für die Opfer des Krieges zu spenden, hier dazu mehr.

Wie könnte ein faltbarer Mac aussehen?

Diese Frage stellen wir uns, seit vor einigen Tagen Spekulationen um einen faltbaren Mac/iPad/Hybrid aufgekommen sind. Nun hat ein Designer ein Konzept erstellt, das die Frage beantwortet, hier dazu die Details. Ob ein solches Produkt allerdings tatsächlich einmal auf den Markt kommen wird, ist natürlich noch nicht klar.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Demnächst steigt nicht nur die Apple-Keynote, sondern auch der internationale Frauentag steht an, passend zu diesem Datum hat Apple eine neue Herausforderung für Nutzer einer Apple Watch eingerichtet, hier dazu weitere Details.

Das iPhone 13 ist stabiler als das Galaxy S22.

Einige finden Drop-Tests grundsätzlich idiotisch und sinnlos, da kann ich kaum widersprechen. Aber anderen gefallen sie, daher wird es sie vielleicht interessieren, dass Apples iPhone 13 etwas stabiler ist, als das neue Galaxy S22 Ultra von Samsung, hier gibt es die Infos.

Wer braucht ein kugelsicheres iPhone?

Also ich nicht, aber ein YouTuber hat doch tatsächlich ein iPhone 13 Pro Max in ein Case aus Titan gepackt. Jetzt ist es kugelsicher, hier gibt’s das Video.

Der Batterieaustausch fürs iPhone wird teurer.

Unerfreulich dürften viele das finden: Nach einer längeren Phase der Preisstabilität, hat Apple die Preise nun wieder angehoben, hier gibt’s alle Infos.

Und dann weisen wir noch auf eine neue Serie auf Apple TV+ hin, für die Apple sich zuletzt die Rechte gesichert hat.

Ich darf euch damit einen entspannten Donnerstag wünschen.

