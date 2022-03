Home Apple Tim Cook an Mitarbeiter: Jede Spende für die Ukraine wird verdreifacht

Applechef Tim Cook wendet sich in einer internen E-Mail an alle Apple-Mitarbeiter. Darin ermutigt er die Beschäftigten, für die Kriegsopfer in der Ukraine zu spenden, jede Geldspende werde von Apple verdreifacht. Aus gespendeten 100 Dollar werden also 300 Dollar.

Applechef Tim Cook geht neuerlich auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ein. Der Apple-CEO hatte vor einigen Tagen bereits seine tiefe Besorgnis über die Entwicklung zum Ausdruck gebracht, Apfelpage.de berichtete. Jetzt wendet er sich in einer internen E-Mail an die Apple-Mitarbeiter, die The Verge vorliegt.

Darin ermutigt er die Beschäftigten, weiter für die Bürger der Ukraine zu spenden, die aktuell Opfer des Krieges werden. Zugleich kündigte er an, die geleisteten Spenden zu verdreifachen: Wenn also ein Mitarbeiter 100 Dollar spendet, spendet Apple 200, woraus sich dann 300 Dollar ergeben. Das Geld fließt an lokale Hilfsorganisationen, die damit etwa Krankenhäuser unterstützen.

Auch deutsche Spendenbereitschaft hoch

Cook spricht in seiner Botschaft auch darüber, dass Apple versucht, die Personen, die in der Ukraine indirekt für Apple tätig sind, auf jede erdenkliche Weise zu unterstützen. Sodann geht er auch darauf ein, dass Apple die Verkäufe seines Online Stores in Russland eingestellt hat, Apfelpage.de berichtete. Die Apps der russischen Staatsmedien wurden außerhalb Russlands aus dem App Store entfernt, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

Auch in Deutschland ist die Spendenbereitschaft hoch und Unternehmen wie Vodafone helfen dabei, Kleinspenden von Bürgern zu kanalisieren, Apfelpage.de berichtete. Cook appellierte in seinem Schreiben zum Schluss an die Menschlichkeit in dieser außerordentlich schwierigen Situation, eine Position, der man sich nur zu bereitwillig anschließen mag.

