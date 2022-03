Home iCloud / Services Ab sofort: Batterieservice für das iPhone wird teurer

Ab sofort: Batterieservice für das iPhone wird teurer

Die Nutzungsdauer eines iPhone hat sich in den letzten Jahren enorm gewandelt, die Geräte verbleiben immer länger bei ihren Erstkäufern. Das ist angesichts der Rechenleistung und der Kamera absolut in Ordnung, selbst der A12 Bionic ist immer noch ausreichend. Geht man pfleglich mit dem Gerät um, muss man lediglich den Akku im Auge behalten. Doch hier wird es nun teurer.

Apple erhöht die Preise für den Akkuaustausch

Die Servicepreise waren über Monate erfreulich stabil, doch zum März wurden die vom iPhone-Konzern angepasst. Konkret geht es dabei um den Akkuaustausch. Hier werden nun satte 16% Aufschlag fällig. Kostete der Batterieservice für alle Modelle mit Face ID bisher 75,00 Euro außerhalb der Garantie, werden jetzt 87,09 Euro fällig. Die entsprechende Preisliste hat der Konzern bereits angepasst. Das entspricht im Übrigen einer Preisanpassung um 16%, deutlich mehr als die aktuelle Inflation.

Übrige Preise bleiben unangetastet

Bei den Modellen mit Touch ID bleibt der Preis mit 55,00 Euro hingegen unangetastet. Gleiches gilt auch für alle übrigen Servicepreise wie ein Display- oder Komplettaustausch. Für das iPhone 13 Pro Max werden also bei einem Totalschaden weiterhin 640,90 Euro fällig. Wir gehen zudem davon aus, dass die autorisierten Service-Provider hier in Kürze ebenfalls eine Preiskorrektur kommunizieren werden. Was der Grund für die Preisanhebung ist, bleibt indes unklar. Der iPhone-Konzern hüllt sich diesbezüglich in Schweigen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!