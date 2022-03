Home iCloud / Services Für Apple TV+: Michael Douglas spielt in neuer Serie Benjamin Franklin

Aktuell geht es bei den Ankündigungen für Apple TV+ Schlag auf Schlag. Der iPhone-Konzern beschleunigt den Launch neuer Titel, um die Abonnentenzahlen nachhaltig zu erhöhen. Nun konnte man für eine neue Serie Michael Douglas verpflichten, wie Apple TV+ in einer entsprechenden Ankündigung schreibt (Affiliate-Link).

Neue Serie handelt von Benjamin Franklin

Die neue Serie basiert auf dem Buch „A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America“ von der Pulitzer-Preisträgerin Stacy Schiff und beleuchtet das politische Wirken von Benjamin Franklin. Die Hauptrolle soll dabei von Michael Douglas gespielt werden. Das Drehbuch zur Serie stammt aus der Feder von Kirk Ellis und Regisseur Tim Van Patten, der wohl auch die Regie übernehmen wird. Apple kündigte die Serie wie folgt an:

„Im Alter von 70 Jahren überzeugte Franklin Frankreich – eine absolute Monarchie – ohne diplomatische Ausbildung, Amerikas Experiment in der Demokratie zu übernehmen. Aufgrund seines Ruhms, seines Charismas und seines Einfallsreichtums manövrierte Franklin britische Spione, französische Informanten und feindliche Kollegen aus, während er gleichzeitig das französisch-amerikanische Bündnis von 1778 und den endgültigen Friedensvertrag mit England von l783 ausbaute. Die achtjährige französische Mission gilt als Franklins wichtigster Dienst für sein Land, ohne den Amerika die Revolution nicht gewonnen hätte.“

Ausstrahlungstermin unbekannt

Weitere Details zur Serie sind indes nicht bekannt. Das betrifft einerseits die Anzahl der Episoden, andererseits aber auch den anvisierten Starttermin der Serie. Müssten wir tippen, würden wir eine Ausstrahlung der Serie frühestens Anfang 2023 erwarten. Mit 4,99 € ist Apple TV+ der aktuell günstigste Streamingdienst und kann in Apple One mit anderen Services kombiniert werden. Der Dienst lässt sich auf allen wichtigen Plattformen empfangen werden, auch auf der Apple TV 4k. Außerdem verweisen wir hier an dieser Stelle noch einmal darauf, dass sich Cupertino stark für Live-Sport aus der NFL interessiert, Apfelpage berichtete.

