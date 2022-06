Home Daybreak Apple Apple AR-Brille schon 2024 und mit Corning-Glas? | Batteriefehler beim MacBook Pro 2021 | Apple-Store-Angestellte treten Gewerkschaft bei – Daybreak Apple

Guten Morgen! Kommt eine mögliche AR-Brille von Apple tatsächlich schon 2024 auf den Markt? Neueste Gerüchte besagen dies zumindest. Derweilen scheint das MacBook Pro 2021 Probleme mit der Batterie zu haben. Darüber hinaus haben Apple-Store-Angestellte angekündigt, in eine Gewerkschaft einzutreten. Damit herzlich Willkommen zu unserer Übersicht am Morgen.

Apple AR-Brille schon 2024 und mit Corning-Glas?

In diesen Tagen häufen sich nach und nach die Gerüchte rund um einen Marktstart einer möglichen AR-Brille von Apple. Nun hat ein Analyst diesen auf das Jahr 2024 geschätzt, wobei ein Prototyp womöglich schon Ende dieses Jahres fertiggestellt werden könnte. Mehr Informationen dazu findet ihr hier.

MacBook Pro 2021 mit Batteriefehler

Seit neuestem funktionieren die Modelle des MacBook Pro aus dem Jahr 2021 offenbar nicht mehr richtig. Nutzerinnen und Nutzer klagen nämlich darüber, dass die Geräte plötzlich aus ungeklärter Ursache nicht mehr am Netzteil laden. Mehr dazu erfahrt ihr hier. Dort könnt ihr uns auch mitteilen, ob ihr selbst betroffen seid.

Apple-Store-Angestellte treten Gewerkschaft bei

In der Tech-Industrie sind Gewerkschaften nicht gern gesehen, so auch bei Apple nicht. Doch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Apple Stores in den USA sind nun erstmals diesen historischen Schritt gegangen und haben sich mehrheitlich für den Eintritt in eine Gewerkschaft ausgesprochen. Mehr dazu findet ihr hier.

Kurzgefasst

Was sonst noch wichtig war

AirTags-Verkäufe steigen stetig

Seit ihrer Einführung sind die Verkäufe der AirTags stetig gestiegen. Mehr dazu hier.

WhatsApp testet Reaktionen mit beliebigen Emojis

Bald wird es offenbar auf WhatsApp möglich sein, auf Nachrichten mit einem beliebigen Emoji zu reagieren. Mehr dazu hier.

Apple arbeitet weiter mit Problem-Displayhersteller BOE zusammen

Um Samsung unter Druck zu setzen, möchte Apple weiterhin mit dem Displayhersteller BOE zusammenarbeiten, der sich in der Vergangenheit bereits des Öfteren als problematisch erwiesen hat. Mehr dazu hier.

Telegram Premium bringt neue Features

Ab sofort können Nutzerinnen und Nutzer von Telegram ein Abonnement abschließen, welches spezielle Funktionen freischaltet. Mehr dazu hier.

-----

