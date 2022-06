Home Hardware iPhone, iPad, Apple Watch: Apple erklärt die Ladeeigenschaften des neuen USB-C-Chargers

Apples neuer USB-C-Dual-Port-Charger lädt die Geräte mit 35 Watt. Zwei Gadgets kann der Nutzer anschließen, Apple klärt nun darüber auf, wie viel Ladeleistung jedes Gerät erhält.

Apple hat vor kurzem ein neues Ladegerät vorgestellt. Der neue Dual-Port-USB-C-Charger kommt mit eine Gesamtladeleistung von 35 Watt. Wenn zwei Geräte an ihn angeschlossen werden, erhalten Geräte unter bestimmten Umständen je 50% der Ladeleistung, Apple erklärt die Eigenschaften seines neuen Chargers nun in einem entsprechenden Supportdokument.

Wenn ein iPhone und ein MacBook angeschlossen werden, erhalten beide Geräte jeweils bis zu 17,5 Watt, so Apple. Ebenso ist es, wird ein iPad und ein iPhone angeschlossen.

Die Apple Watch und die AirPods werden langsamer geladen

Naturgemäß wird eine Apple Watch nicht so schnell geladen, auch mit den AirPods geht der Ladevorgang natürlich nicht ganz so rasch. In diesen beiden Fällen erhalten die Apple Watch beziehungsweise die AirPods bis zu sieben Watt. Ein zudem angeschlossenes iPhone oder iPad wird dann mit 27 Watt geladen.

Der neue Charger liegt auch im Lieferumfang des neuen MacBook Air, das wiederum kommenden Monat in den Verkauf geht. Separat ist es ebenfalls erhältlich, kostet dann allerdings satte 65 Euro. In diesem Fall wäre der Griff zu einer Alternative empfehlenswert.

