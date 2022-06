Home Apple Um Samsung unter Druck zu setzen: Apple arbeitet weiter mit Problem-Displayhersteller BOE zusammen

Apple ist dabei, die Displays für das iPhone 14 abzunehmen. Hernach folgt der Start der Massenproduktion. Einen Teil der Panels wird BOE liefern, trotz dessen grundlegender Probleme mit Apples Qualitätsstandards.

Das iPhone 14-Lineup soll im Herbst auf den Markt kommen und Apple bereitet aktuell die Massenproduktion vor. Eine wichtige Komponente: Das Display. Derzeit läuft die Evaluierung der OLED-Panels für das iPhone 14. Diese entscheidet darüber, ob die Massenproduktion wie geplant anlaufen kann.

Apple plant, die Massenfertigung zwischen Juli und August aufnehmen zu lassen. Nach wie vor sind Samsung Display und LG Display die größten Lieferanten, doch auch BOE ist noch immer im Geschäft.

Apple will Druck auf Samsung ausüben

Mit BOE hatte Apple in der Vergangenheit vor allem Ärger. Das Unternehmen schaffte es jahrelang nicht, Apples Qualitätskriterien zu erfüllen. Dann wurden die Lieferungen schließlich aufgenommen, doch der bisherige Höhepunkt der wenig erfreulichen Zusammenarbeit mit Apple war vor kurzem der Umstand, dass BOE das Design der Panels eigenmächtig änderte, um die Produktion zu vereinfachen, Apfelpage.de berichtete – man hatte neuerlich Probleme mit den Qualitätsanforderungen.

Dennoch liefert BOE weiter Panels an Apple, für das Basis-iPhone 14 mit 6,1 brespektive 6,7 Zoll messendem Display, allerdings weniger als geplant. Nur rund fünf Millionen Einheiten werde Apple abnehmen, wie südkoreanische Medien berichten.

Hauptgrund dafür ist demnach das Ziel Apples, Preisdruck auf Samsung und LG auszuüben. Die sollen ihre Preise senken, so die Kalkulation. Ob das klappt und Apple am Ende mit einem unzuverlässigen Fertiger in der Lieferkette nicht vielleicht sogar noch drauf zahlt, bleibt abzuwarten. Das iPhone 14 soll in wenigstens vier Varianten auf den Markt kommen. BOE ist zwar deutlich hinter dem Zeitplan, auch bei Samsung und LG klemmt es dem Vernehmen nach noch etwas, dennoch sollen alle Modelle pünktlich im September vorgestellt werden können, heißt es.

