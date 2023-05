Home Daybreak Apple Apple-Adapter durch Update unbrauchbar | Apple Fitness+ mit Meilenstein | Vorbereitungen auf Headset-Start – Daybreak Apple

Apple-Adapter durch Update unbrauchbar | Apple Fitness+ mit Meilenstein | Vorbereitungen auf Headset-Start – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple arbeitet weiter unter Hochdruck an der Einführung seines AR-Headsets. Dazu zählt auch die Vorbereitung verschiedener Wortmarken, die lässt man sich nun nach und nach in immer mehr Ländern schützen. – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple bereitet die Markteinführung seines ersten Mixed Reality-Headsets vor. Das neue Gadget wird wohl auf der WWDC 2023 Anfang Juni der Öffentlichkeit erstmals präsentiert. Im Zuge der Launch-Vorbereitungen laufen auch die markenrechtlichen Vorbereitungen, etwa zum Schutz der Bezeichnung des Betriebssystems, doch hier gibt es noch einige offene Fragen, hier dazu mehr.

Apple macht eigene Hardware unbrauchbar

Apple bietet einen USB 3-zu-Lightning-Adapter für das iPhone. Damit können Nutzer etwa eine Kamera oder ein Mikrofon an das iPhone anschließen – eigentlich eine ganz praktische Sache. Weniger praktisch ist, dass dieser Adapter plötzlich nicht mehr funktioniert. Offenbar ist ein Update dafür verantwortlich, mehr dazu hier.

Apple Fitness+ bietet inzwischen reichlich Trainingsmaterial

Apples Fitness-Abo Fitness+ lässt die Abonnenten nun trainieren, bis sie umfallen. Der Dienst hat nun mehr als 4.000 Videos in den verschiedensten Sportarten angesammelt, dazu gewährt Apple immer mal wieder Einblick in sein Produktionsstudio, hier ein paar Infos zum Thema.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple Watch-Nutzer wundern sich: Seit kurzem hat das Display ihrer Uhr einen seltsamen Grünstich. Auch hier ist wohl ein Update der Übeltäter, hier mehr Infos.

WhatsApp bringt die Bearbeitung von Nachrichten.

Zeit wird es auch, endlich können Nutzer von WhatsApp auch eigene Nachrichten auch nach dem Senden noch bearbeiten, jedenfalls für eine gewisse Zeit, hier mehr Infos.

Die Telekom schenkt einigen Kunden mehr Datenvolumen.

Hier profitieren bald Kunden von mehr monatlichem Datenvolumen. Allerdings, die Telekom diskriminiert alle Kunden über 27, hier mehr dazu.

Und neue Public Betas gab es auch, nämlich die iOS 16.6 und iPadOS 16.6 Public Beta 1 und die macOS Ventura 13.5 Public Beta 1.

Ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!