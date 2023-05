Home Apple xrProOS: Apple lässt weitere Wortmarke vor Headset-Start schützen

Apples Mixed Reality-Headset steht wohl recht Dicht vor dem Start, zumindest aber der ersten Präsentation. Apple ebnet im Vorfeld der Keynote offenbar den designierten Bezeichnungen den Weg, so sichern sich Markenrechtsdienstleister wohl in Apples Auftrag die Rechte an bestimmten Namen, die in Zusammenhang mit dem Produkt stehen.

Apples erstes AR-Headset dürfte bald präsentiert werden und Apple bereitet weiter die Markteinführung vor, indem man sich bestimmte Bezeichnungen sichert. Diesen Job übernimmt offenbar in Apples Auftrag das Unternehmen Deep Dive LLC aus dem US-Bundesstaat Delaware. Von dort aus wurde die Bezeichnung xrProOS bereits vor Monaten erstmalig geschützt und zwar in Jamaika, dieser Schritt erfolgte bereits Ende April, wurde aber zunächst nicht bekannt.

Was hat es mit dem Namen auf sich?

Grund dafür ist, dass neue Registrierungen von Wortmarken in dem Inselstaat nicht in einem frei zugänglichen Register abrufbar sind, weshalb Apple und andere Unternehmen gerne dort ihre initialen Schutzanträge stellen.

Zwischenzeitlich wurde die Wortmarke xrProOS auch in den Ländern Australien, Großbritannien und Neuseeland eingereicht. Zuletzt erfolgte dann die Eintragung in Argentinien, der Türkei und den Philippinen, nun auch in der von Apple bevorzugten Schriftart SF Pro.

Unklar bleibt, welche Rolle genau dieser Bezeichnung in Apples Plänen zukommt. Bisher war man auf Basis verschiedener Vorab-Informationen davon ausgegangen, dass das Betriebssystem auf Apples Brille den Namen „xrOS“ tragen würde, auch diese Bezeichnung wurde bereits geschützt. Diese offene Frage wird sich allerdings wohl bereits in wenigen Wochen klären.

