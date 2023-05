Home Betriebssystem Geht nicht mehr: iOS 16.5 macht USB-zu-Lightning-Adapter am iPhone unbrauchbar

Geht nicht mehr: iOS 16.5 macht USB-zu-Lightning-Adapter am iPhone unbrauchbar

Apples jüngstes Software-Update auf iOS 16.5 macht die Unterstützung des USB-zu-Lightning-Adapters am iPhone kaputt. Damit lassen sich auf diesem Wege keine Kameras oder Mikrofone mehr am iPhone betreiben. Apple wird wohl mit einem weiteren Update nachbessern müssen.

Apple hat vor kurzem ein Update auf iOS 16.5 für alle Nutzer veröffentlicht. Es behebt zwar zahlreiche Sicherheitslücken, schafft aber auch neue Probleme. So lässt sich jetzt der USB-zu-Lightning-Adapter nicht mehr am iPhone verwenden. Der Adapter besitzt einen USB-A-Anschluss, an dem etwa Kameras oder auch Mikrofone angeschlossen werden können.

Am iPhone wird er per Lightning angeschlossen, doch iOS 16.5 bringt einen Fehler in der Unterstützung mit sich.

Neues Bugfix-Update ist wohl nötig

So berichten nun Nutzer auf Reddit und in Apples eigener Supportcommunity, dass sich Geräte an dem Adapter am iPhone nicht mehr betreiben lassen. Ob alle Nutzer von iOS 16.5 von dem Problem betroffen sind, ist nicht klar.

Es dürfte wohl unvermeidlich sein, dass Apple mit einem weiteren Update das Problem behebt, es ist auch nicht klar, worin das genaue Problem besteht. Apple hat zuletzt iOS 16.6 in die Beta geschickt. Ob Kunden noch bis zur Veröffentlichung der finalen Version warten müssen oder Apple zuvor noch ein kleines Update einschiebt, steht dahin.

